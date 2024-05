Ile Maurice: Darshinee Choollun - «Mon intention était de rendre hommage à tous les agriculteurs à travers cette oeuvre primée aux États-Unis»

Elle a remporté le premier prix d'une compétition artistique en Géorgie, aux ÉtatsUnis, organisée par l'Upward Gallery, avec son oeuvre intitulée «Old Woman in Sugarcane Field».

De plus, elle a été plébiscitée dans un article du GoddessArts Magazine, où elle partage son univers artistique. Cette jeune artiste s'est notamment distinguée en réalisant des portraits offerts à des personnalités telles qu'A.R Rahman et Sonu Nigam. Vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux via ses pages D'ART Shinee. Elle se livre dans cette interview.

Qui êtes-vous ?

Darshinee Choollun, connue sous le pseudonyme 'D'ART Shinee', est une artiste mauricienne, résidant à Pailles. Je suis titulaire d'une BA (Hons) en Beaux-Arts de l'université de Maurice. Je compte plus de neuf ans d'expérience dans l'enseignement au collège London et plus de 11 ans d'expertise en design graphique, avec une spécialisation dans les techniques de sérigraphie et les processus d'impression textile. En tant qu'artiste et gérante de ma marque, 'D'ART Shinee', je réalise de nombreuses peintures sur commande pour des clients. Je m'engage dans des discussions approfondies avec chaque client afin de comprendre leur vision, leurs préférences et leurs attentes de l'oeuvre commandée.

'D'ART Shinee' a été la partenaire de marque de plusieurs organisations locales pour la création de portraits personnalisés offerts en cadeau à diverses personnalités, telles que des artistes internationaux - chanteurs, musiciens - des invités d'honneur étrangers et des leaders religieux. J'ai également participé à de nombreuses expositions locales et internationales et été présentée dans des magazines d'art.

Parlons de ta participation à la compétition de l'Upward Gallery en Géorgie.

Après que mes propositions ont été rejetées trois fois aux sélections pour des expositions locales, j'ai élargi mes horizons et me suis tournée vers des opportunités plus vastes, en je me concentrant davantage sur les expositions et les concours artistiques d'envergure internationale.

En janvier, j'ai pris part à un concours d'art international aux États-Unis, organisé par l'Upward Gallery. Je savais que la compétition serait intense, mais j'ai maintenu ma conviction et ma passion pour l'art. Quand les résultats du concours sont tombés, j'ai été submergée par l'émotion en apprenant que j'avais remporté le premier prix avec mon dessin intitulé «Old Woman in Sugarcane Field». Mon tableau a même été sélectionné pour figurer en couverture du magazine, avec un article de deux pages entières offert gracieusement.

Cette expérience m'a enseigné une leçon inestimable : que l'effort, le travail acharné et la persévérance finissent toujours par porter leurs fruits. Il est crucial de croire en soi-même et en ses capacités, malgré les défis et les déceptions. Chaque refus peut être un tremplin vers le succès si l'on reste déterminé et concentré sur ses objectifs.

Parlons de ton oeuvre «Old Woman in Sugarcane». D'où vient l'idée?

Mon oeuvre représente une vieille dame mauricienne travaillant dans un champ de canne, enveloppée dans une symphonie de sons de la nature. Elle se tient au milieu de ses champs de canne à sucre, où elle trouve réconfort et inspiration.

Mon intention était de rendre hommage à tous les agriculteurs qui comprennent l'importance de préserver la terre pour les générations futures. Comme une mère nourrissant ses enfants, cet amour entre l'agriculteur et la nature est puissant par une interdépendance et un respect mutuel profonds.

Quels conseils donnerais-tu à d'autres jeunes artistes qui débutent leur parcours dans le monde de la peinture ?

L'authenticité est essentielle en art. Restez fidèle à votre style, à votre voix et à votre vision uniques. Ne cherchez pas à imiter les autres ou à suivre les tendances si cela ne correspond pas à votre propre expression artistique. Consacrez du temps chaque jour ou chaque semaine à créer, même si ce n'est que pour une courte période. Plus vous pratiquez, plus vous progresserez en tant qu'artiste.

N'ayez pas peur de partager votre travail avec les autres et de demander leur avis à d'autres artistes, mentors ou communautés en ligne. Les critiques constructives peuvent vous aider à identifier les domaines à améliorer et à obtenir des insights précieux sur votre travail. Entourez-vous de ceux qui vous encouragent et vous inspirent. Rejoignez des communautés artistiques, en ligne et hors ligne, pour vous connecter à des personnes partageant les mêmes idées.

Quels sont tes projets futurs ?

Je travaille actuellement sur une série de peintures explorant les thèmes de l'inclusion, la diversité et l'unité. Mon objectif est de promouvoir l'harmonie, la compréhension et l'acceptation au sein de la société à travers mon art. À travers mes oeuvres, je cherche à inspirer les individus à embrasser la non-violence, l'empathie et à rassembler les gens, indépendamment de leurs origines, croyances ou différences.