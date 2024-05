Maroc: Le 59è Salon international de la rose à parfum ouvre ses portes à Kelâat M'Gouna

Kelâat M'Gouna (Province de Tinghir) - La 59ème édition du Salon international de la rose à parfum au Maroc s'est ouverte, vendredi à Kelâat M'Gouna, sous le Haut-Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La cérémonie d'ouverture de ce rendez-vous annuel, placé sous le thème "Rose à parfum : Pour une filière résiliente et éco-efficiente", a été présidée par le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki.

Cette manifestation internationale, qui met la lumière sur l'identité et le patrimoine culturel associés à Kelâat M'Gouna, constitue une plateforme de communication et d'échanges entre les différents opérateurs sur les dernières avancées de la filière.

Le salon est constitué de plus de 100 stands, un espace institutionnel, un espace dédié à la filière de la rose à parfum et aux différents produits de terroir ainsi qu'un espace consacré à l'agro-fourniture.

S'exprimant à cette occasion, M. Sadiki a souligné que le salon international de la rose à parfum s'impose, année après année, en tant "qu'événement phare qui rythme l'agenda agricole de la région de Drâa-Tafilalet".

"Ce salon constitue un évènement très important pour la filière de la rose à parfum, qui représente la colonne vertébrale de l'économie rurale de la province de Tinghir", a poursuivi le ministre qui a visité les différents stands du salon et présidé la cérémonie de distribution de prix au profit des meilleures exploitations et unités de valorisation des vallées de Mgoun et Dadès.

%

Abordant les priorités fixées par la stratégie "Génération Green" pour le développement de la filière de la rose à parfum, il a expliqué qu'elle ambitionne d'augmenter la valeur ajoutée de ce produit, d'améliorer les revenus des producteurs, et d'accélérer le développement humain au niveau local.

Le responsable a, par ailleurs, évoqué l'importance du thème choisi pour cette année, notant dans ce cadre que cette édition focalise sur la résilience et l'éco-efficience de la filière de la rose face aux changements climatiques, dans une conjoncture nationale marquée par un stress hydrique chronique.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence notamment du wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d'Errachidia, Yahdih Bouchaab, du président du Conseil de la région, Hro Abrou, du gouverneur de la province de Tinghir, Ismail Haikal, d'élus et plusieurs autres personnalités civiles et militaires.

Cette édition, qui prévoit l'accueil de plus de 100.000 visiteurs issus de différents horizons, mettra le point sur les réalisations phares dans le développement de la filière rose dans le cadre de la stratégie "Génération Green" et leurs retombées sur l'économie locale.

Le programme de cette manifestation s'étend sur quatre jours et sera enrichi par des séminaires scientifiques et des tables rondes, animés par des cadres du département de l'Agriculture, d'éminents chercheurs, des universitaires et des experts sur des thématiques en lien avec le développement de la chaîne de valeur de la rose à parfum, la résilience de la filière et les réalisations en matière de mobilisation des ressources en eau, entre autres