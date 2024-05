Ile Maurice: Repas dans les hôpitaux - Nouveautés au menu

Pour moderniser le service de restauration hospitalier, le ministère de la Santé a lancé cette semaine, à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo de Port-Louis, un projet de distribution de «food packs» dans les cinq établissements de santé régionaux.

Ainsi, 14 chariots alimentaires servant à maintenir la température des repas lors de leur distribution ont été fournis à trois services dans chaque hôpital. Les repas sont désormais servis dans des boîtes compartimentées biodégradables dans les services prénatals, postnatals et pédiatriques. Ce service sera éventuellement étendu à tous les autres services.

Réduire le gaspillage

Pour franchir cette nouvelle étape, les cuisiniers des hôpitaux ont été formés à l'utilisation des nouveaux équipements. Pour le ministre de la Santé, le Dr Kailesh Jagutpal, cela permettra de servir les repas de manière plus hygiénique, de réduire le gaspillage et d'encourager la consommation de repas équilibrés. Cela facilitera aussi la tâche du personnel et lui fera gagner du temps.

La mesure est accueillie favorablement. Pour Darmaraj J., cela permettra d'améliorer le service de restauration à l'hôpital, surtout grâce au chariot pour maintenir les repas chauds. En ce qui concerne la nourriture, il tient à souligner qu'elle est de bonne qualité. Ce n'est pas le cas pour Angela, dont l'époux et la mère étaient récemment admis dans un hôpital dans le nord.

Elle devait tous les jours s'y rendre pour leur apporter à manger car ils n'arrivaient pas à consommer ce qui leur était servi. «Mon époux ne pouvait pas avaler la nourriture là-bas, surtout le poulet. Toutefois, les légumes étaient bien préparés. La portion est bonne et la variété des plats appréciable, mais malheureusement, le poulet était indigeste. Une personne malade a déjà du mal à manger...»

En ce qu'il s'agit du nouveau projet, elle estime qu'il est non seulement nécessaire d'avoir des cuisiniers formés, mais aussi dotés d'une bonne attitude pour préparer correctement les repas des patients. «Il faut guider le personnel à ce sujet également.» Angela déplore en outre le fait de devoir apporter les assiettes et couverts. «Par précaution, j'apportais une assiette supplémentaire et mon époux a dû le donner à quelqu'un pour qu'il puisse manger. Le 'food pack' est donc une bonne stratégie.»

Les patients et les proches ne sont pas les seuls à bien accueillir ces changements. Un membre du personnel nous confie que le food pack est «une évolution bienvenue dans le système. Il est indéniable qu'il y aura un coût associé à cela, mais si nous parvenons à y faire face, c'est très positif». Il explique qu'il y a des spécificités pour la nourriture des patients.

«Parfois, les repas peuvent être mélangés. Lorsqu'ils sont déjà conditionnés dans un pack, le patient recevra exactement ce dont il a besoin. De plus, le repas pourra rester chaud s'il n'est pas à sa place à l'heure de la distribution. Cependant, il reste à voir combien de temps ce système pourra être maintenu correctement. C'est une question à considérer à long terme. Espérons qu'il n'y aura pas de gaspillage. Auparavant, un patient pouvait demander un peu de tel ou tel plat, mais désormais cela ne sera pas possible, car chacun aura son propre contenant et ni plus, ni moins. Mais cette fois, si une personne trouve quelque chose dans son pack qu'elle n'aime pas, elle ne le mangera pas.»

En tant que membre du personnel, il affirme que ce nouveau concept est bénéfique pour gagner du temps et assurer la gestion individuelle des repas. Par rapport au commentaire sur le goût des plats, il explique que les repas servis aux patients à l'hôpital sont adaptés à leur état de santé et leur médication. «Certains patients doivent par exemple suivre un régime sans sel, auquel ils doivent s'habituer. Globalement, la qualité est appréciable et conforme à leur condition de santé.»

Environ 3,4 M de repas servis par an

Selon les données du ministère de la Santé, 3 3 69 000 repas, comprenant le petit déjeuner, le déjeuner et le diner, sont préparés et servis aux patients dans nos hôpitaux chaque année. En moyenne, cela équivaut à environ 9230 repas 9230 repas préparés quotidiennement pour les patients. À titre d'exemple, à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, une moyenne de 1 680 repas, comprenant le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, sont servis chaque jour.