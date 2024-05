Angola: L'ACAN défend la pluralité dans les médias publics

Luena (Angola) — Le délégué de l'Association des Communicologues d'Angola (ACAN) à Moxico, Amável Matoca, a défendu vendredi, à Luena, la promotion du pluralisme dans le service public de communication sociale.

S'adressant à la presse, au terme d'un atelier sur "Le principe de contradiction dans les médias angolais", en référence à la Journée mondiale de la liberté de presse (3 mai), le président de l'ACAN affirme qu'il y a, à Moxico, un grand manque de pluralité, la plupart des citoyens ne sont pas informés des faits locaux et nationaux.

"Le Journal de Angola, par exemple, n'est pas régulièrement présent dans la ville de Luena, tandis que Rádio Moxico, son signal est limité", a rappelé le communicateur, déplorant que "cela viole le principe de pluralité".

D'autre part, le journaliste affirme également que les médias locaux et nationaux, dont certains ne respectent pas le principe contradictoire, nuisent à l'information avec vérité, exactitude et objectivité et devraient avoir le citoyen comme objectif principal.

Pour Nelson Katete, journaliste à Rádio Ecclesia, malgré la censure des médias et certaines questions politiques, il faudrait travailler davantage sur la question de la liberté de presse à travers l'expansion des services dans le secteur.

Quant à l'étudiant Ebo Mukwenha, il défend une plus grande diversité d'informations diffusées par les médias, comme moyen de contribuer à construire une société mieux informée et plus critique, en plus d'élargir le signal de la radio et de la télévision.

La Journée mondiale de la liberté de presse, le 3 mai, a été créée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), par la décision A/DEC/48/432 de 1993.

La date alerte sur les impunités commises contre des centaines de journalistes qui sont torturés ou assassinés à la suite de persécutions pour les informations collectées et publiées.