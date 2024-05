Algérie: Salon Batimatec 2024 - Plus de 900 exposants, dont 600 nationaux présents à la 26ème édition

ALGER — La 26ème édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics (Batimatec 2024), qui se tient du 5 au 9 mai courant, au Palais des expositions (Pins maritimes) à Alger, a été inaugurée dimanche, avec la participation de plus de 900 exposants, dont environ 600 exposants nationaux.

Le salon, considéré comme le rendez-vous incontournable des professionnels du BTPH en Algérie, occupe une surface d'exposition de plus 40.000 m², est-il indiqué dans la fiche technique de cet évènement.

Pour cette 26ème édition, le salon a enregistré la participation de près de 900 exposants, dont 600 exposants nationaux et plus de 300 exposants internationaux, représentants 14 pays étrangers, venus de la Chine, la Turquie, l'Italie, la France, la Tunisie, le Portugal, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, les Emirats arabes unis, l'Espagne, l'Egypte, la Pologne et les Pays Bas.

Ainsi, toutes les branches du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics, d'outillage, de matériel de chantier et de réalisation sont réunis dans ce salon, co-organisé par la société Algeria Exhibitions (filiale du groupe Safex) et la société Batimatec-expo.

Des structures et des agences sous tutelle du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, des établissements financiers, des bureaux d'études et d'expertises et des entreprises du secteur industriel participent également à cet évènement.

%

Dans le cadre de cette 26ème édition, plusieurs conférences et rencontres-débats autour du secteur du bâtiment et des matériaux de construction sont au programme.

Il est question notamment de conférences sur les thématiques de "la ville expliquée", "les avantages de l'économie circulaire et efficacité énergétique dans le BTP", "les Start-ups innovantes", ainsi que sur la thématique de la "gestion stratégique en entreprise: vers un management efficace, engagé et durable".

Des conférences sur "les opportunités et pratiques des affaires en Algérie", le "monitoring des immeubles de grande hauteur " et le "contrôle des corps d'état techniques CET dans le bâtiment" figurent également au menu.

En marge de ces conférences, il est prévu également la remise des trophées de la 13ème édition du concours des jeunes architectes "La charrette d'Or", ouverte pour les étudiants et jeunes architectes, dont la thématique est intitulée: "repenser les espaces communs dans les cités d'habitat".

Ouvert aux visiteurs de 11h00 à 18h00, le coup d'envoi du Batimatec 2024 a été donné ce dimanche par le ministre de l'Habitat de l'Urbanisme et de la ville, Mohamed Tarek Belaribi, accompagné du ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, et du ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, en présence du wali d'Alger, Mohamed Abdennour Rabehi.