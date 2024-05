Algérie: Le président de la République décide d'assurer la prise en charge médicale de l'artiste Bahia Rachedi et la transférer à l'étranger

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a décidé d'assurer la prise en charge médicale de l'artiste, Bahia Rachedi, et la transférer à l'étranger pour poursuivre son traitement, indique samedi un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.

La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, s'est rendue samedi au domicile de l'artiste et actrice Bahia Rachedi, pour s'enquérir de son état de santé et l'informer que le président de la République a décidé d'assurer la prise en charge de son état de santé et la transférer à l'étranger pour poursuivre son traitement, précise le communiqué.

L'artiste, née à Blida en 1948, a récemment annoncé sur sa page officielle du réseau social Facebook, qu'elle souffrait d'un cancer.

Dans ce contexte, la ministre de la Culture et des Arts a décidé que l'édition 2024 du Festival de la littérature et du cinéma de la femme qui se tient à Saïda portera le nom de l'artiste Bahia Rachedi en l'honneur et en reconnaissance de son parcours artistique.

Bahia Rachedi est considérée comme l'une des figures marquantes de la scène artistique algérienne à travers ses rôles au cinéma et à la télévision depuis la fin des années soixante.