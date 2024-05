Ile Maurice: «Nous devons protéger notre liberté»

Ce matin à Rose-Hill, l'atmosphère était chargée d'une énergie palpable. Des Mauriciens de tous âges se sont rassemblés dans la cour du Plaza pour protester contre le réenregistrement des cartes SIM, perçu comme une atteinte à la vie privée et un signe potentiel de dérive vers la dictature.

L'initiative de cette manifestation a suscité l'intérêt de divers groupes préoccupés par les libertés individuelles et le droit à la vie privée des citoyens. Dès le matin, une dizaine de manifestants, vêtus de T-shirts blancs avec l'inscription «Pa Tous Nou Sim Card», avaient pris position. Les pancartes et slogans reflétaient clairement leur message : un refus catégorique de céder leur vie privée au gouvernement.

Les manifestants - jeunes, âgés et tout ce qui se trouve entre les deux - partageaient tous le même sentiment de frustration et d'inquiétude de la direction que prend leur pays. «C'est une question de principe», dit Ryan, un jeune d'une vingtaine d'années venu de la capitale. «On ne peut pas laisser le gouvernement contrôler nos vies à ce point.» Une femme plus âgée ne passe pas inaperçue. Elle donne de la voix et explique qu'elle craint que ce réenregistrement des cartes SIM ne soit qu'un premier pas vers une surveillance accrue des autorités. «Nous devons protéger notre liberté», dit-elle avec fermeté.

La manifestation s'est poursuivie dans le calme. Les participants espéraient que leur message serait entendu et que le gouvernement aurait renoncé à cette mesure controversée. Leur présence et leur détermination sont des signes clairs que la lutte pour la vie privée et les libertés civiles était loin d'être terminée, même si tout le monde est suspendu au verdict de la cour le 13 mai.