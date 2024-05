Ile Maurice: Afzal Goodur - «Pravind Jugnauth avait offert une chaise roulante à mon papa...»

Il était dans le carré VIP du parti soleil au meeting du 1er-Mai à Vacoas. Depuis, une pluie de critiques s'est abattue sur le Monsieur Météo local, qui compte un quart de million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Que répond-il à ses détracteurs ?

Que répondez-vous à ceux qui vous traitent de «chatwa» ?

Laissez-moi vous expliquer ce qu'il en est. Mon adhésion au MSM ne date pas d'hier et voici pourquoi. Mon papa - qui est décédé - était un die-hard du MMM et il avait également fait campagne pour le Parti travailliste. C'était en 1982, j'étais enfant. Il était sur le terrain au no 8 et bossait pour un candidat rouge qui n'a pas été élu... Ou get sa maltreté linn gagné-là sa... Mo léker inn fermal monn trouv sa fason zonn tret li-la. Depuis ce jour, j'ai vu rouge et j'ai viré à l'orange. Cela fait des années que je suis le MSM, j'adhère aux principes de ce parti qui tient ses promesses électorales. Pravind Jugnauth a même offert une chaise roulante à mon papa en 2016... Je suis reconnaissant pour ce geste.

En parlant de «maltraiter», Pravind Jugnauth, sur le ton de l'ironie, avait dit en 2023 à votre sujet qu'il fallait «avoy [li] dan bann institisyon internasyonal déor»...

Oui, il a eu des propos malheureux à mon égard, mais il faut bien qu'il défende la météo, moi je ne suis qu'un amateur. Je ne suis pas rancunier. En fait, pour la petite histoire concernant ma présence au meeting à Vacoas mercredi, des responsables du MSM m'ont appelé deux jours avant pour me dire qu'ils allaient m'envoyer une invitation ; que j'ai acceptée. Il y a quelques semaines de cela, une photo de moi et du Premier ministre circulait sur les réseaux sociaux, elle avait été prise alors que j'assistais à une réunion au no 8... La photo a fait le buzz et ils ont dû se dire que j'étais peut-être un atout en termes d'image.

Venons-en au chapitre de l'image. Vous avez perdu beaucoup de «followers» depuis mercredi ?

J'en ai perdu environ 2 000 je suis passé de 255 000 à 253 000 abonnés (NdlR :, cet entretien a été réalisé vendredi soir et à samedi matin, il comptait 251 000 followers sur sa page principale). On m'a insulté, deux dames qui ont l'habitude de m'envoyer des messages m'ont même traité de «souser», c'est fou, la mentalité des gens. J'ai demandé à ceux qui ne veulent plus me suivre de me bloquer au lieu de me «unfriend», comme ça ils ne verront plus mes posts. Je n'ai pas à justifier mes choix d'appartenance politique, je ne dois rien à personne ; les posts sur la météo, c'est pour aider les gens, parce que c'est ma passion. Mo pa enn roder bout. Mo éna dé van lékol, enn tourist lodge, enn karo banane, mo lakaz, ena dimounn travay ar mwa. Mo madam enn gran couturière, mo garson ena so loto, li palé travay dan gouvernman sipaki li...

Justement, vous pensez qu'en cas de victoire aux élections, le MSM pourrait vous proposer un poste à la station météo? Directeur ? Consultant ?

En toute humilité, je n'ai pas les compétences. Je ne suis qu'un amateur passionné, je le répète. Ma maman m'avait raconté jadis qu'une légende voulait que si une femme avait trois fils, que le deuxième mourrait, le troisième pourrait prédire le temps... Je trouve cela incroyable, mais c'est ce qui s'est passé... J'ai un frère qui est décédé, je ne l'ai pas connu. Et puis je suis arrivé...

Sinon, quid de la photo de vous où vous faisiez dodo sur l'estrade au meeting mercredi ? Vous étiez fatigué ?

Je me réveille à 2 h 30 tous les matins pour faire mes prévisions et les poster sur Facebook. Je sais que les gens attendent ça. Mais ce jour-là, je ne dormais pas, je regardais mon téléphone, je voyais défiler les commentaires après que les médias avaient fait état de ma présence au meeting...

Vous avez fait une vidéo pour répondre à vos détracteurs, dans laquelle vous parlez de votre maison à Rs5,5 M notamment. Pourtant, il y a quelque temps, vous aviez fait appel à la générosité des compagnies pour avoir un laptop et d'autres équipements...

Oui et je remercie ceux qui m'en ont offert. Ena dimounn pé dire mwa rann sa kouma dir pou zot sa ! J'ai «grillé» quatre laptops au fil des ans, les fichiers contenant des données et les images satellitaires sont 'lourds'... J'ai 53 ans, j'habite toujours à Cité Vuillemin, je suis quelqu'un qui travaille 16 heures par jour pour nourrir ma famille. Je ne veux pas dépenser de ma poche pour investir davantage - financièrement cela s'entend - pour ce que je considère être un passe-temps, une passion qui dévore déjà mon énergie. Je préfère acheter des choses pour ma famille avec mon argent. Vous savez, des compagnies m'ont offert toutes sortes de cadeaux pour que je fasse leur pub - des meubles, même une chambre à coucher entière ! Mais j'ai refusé par intégrité, mo rédir, mo pa enn roder bout.Mo pa bizin larzan personn mwa !

Ki ou bizin alor ?

Je suis en bons termes avec des politiciens de tous bords, même au PTr. Je demande seulement au prochain parti au pouvoir - quel qu'il soit - de me laisser continuer à faire mes prévisions, une loi de 2019 stipulant que seule la station météo a le droit de le faire. Mais moi, c'est vraiment ma passion, j'estime en ce faisant que j'aide les gens à ma façon. Ne m'en privez pas, s'il vous plaît...