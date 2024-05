Ile Maurice: Shaffick Emambux tisse sa toile

À première vue, son magasin ressemble à tous les autres commerces de textile longeant la rue La Corderie dans la capitale. Mais une fois à l'intérieur, l'exposition de tissus haut de gamme au style unique attire l'attention de nombreuses clientes.

Conceptualisés dès le départ, les tissus se transforment en vêtements adaptés aux besoins et au budget de chaque femme, car «quel que soit le budget, l'origine ou la taille, elles méritent de se sentir belles», estime Shaffick Emambux, styliste et créateur de mode âgé de 36 ans, qui nous fait découvrir son univers dans son magasin, Le Maghreb.

Né à l'île Maurice, il a grandi en France, où il a fait ses études primaires et secondaires. Après son baccalauréat, il entreprend des études d'architecture à l'École nationale d'architecture de Lyon de 2006 à 2009, où il se familiarise avec les aspects géométriques du design. Il décide ensuite de s'orienter vers le stylisme en faisant deux ans d'études à l'université de la mode à Lyon II jusqu'en 2011. Shaffick Emambux rentre par la suite au pays, où il reprend les rênes du commerce de son père Shaboob. Ceci, avec de nouvelles idées et une nouvelle créativité en matière de mode et de marketing.

En 2011, il aura également la chance de travailler avec des stylistes tels que Sara Gundapur, Wajiha Akram ou encore le célèbre créateur bollywoodien, Manish Malhotra. Viendront ensuite des jointventures avec des créateurs seychellois et français. «Je m'inspire de créateurs libanais comme Eli Saab et Zuhair Murad, dont je suis un grand admirateur. J'ai développé un intérêt pour les créations libanaises et le marché et j'ai voulu juxtaposer ma connaissance de l'architecture géométrique aux formes et à la créativité libre de la mode (...) Située dans cette partie de la capitale, notre clientèle est vraiment la masse, allant des fonctionnaires aux grands-mères qui veulent faire des ensembles pour les enfants et aux femmes qui cherchent des tenues pour leur mariage», explique-t-il.

%

Shaffick Emambux offre, outre des collections de tissus exclusifs et sophistiqués provenant de la Corée du Sud, une touche personnalisée à toutes ses clientes grâce à ses consultations personnelles en magasin en tant que styliste de mode et ses services de haute couture. «Les clients peuvent choisir le tissu ici, proposer leurs modèles préférés sur des applications telles que Pinterest, et à partir de là, j'interviens pour personnaliser le modèle en fonction de leurs souhaits et leur budget..»

Son quotidien consiste à planifier et superviser le travail dans différents ateliers avec lesquels il collabore à partir de 9 heures; à s'occuper de sa clientèle à partir de 11 heures; et le soir, à travailler à nouveau dans les ateliers pour des essayages jusqu'à 22 heures. Pour un forfait moyen à partir de Rs 5 000, les clientes peuvent obtenir des tenues uniques, sur mesure.

«Les mariages sont ancrés dans notre culture. La clientèle est prête à investir, mais les tenues de prêt-àporter sont limitées.Beaucoup de femmes se retrouvent souvent sans tenue adaptée à leur taille, leur corpulence ou leurs goûts. Si elles en trouvent une, ce n'est pas la couleur ou le modèle qu'elles souhaitent. Par conséquent, beaucoup connaissent souvent de mauvaises expériences de couture ou sont obligées de porter des tenues qui ne conviennent pas parfaitement à l'occasion, simplement parce que c'était leur seul choix. En considérant toutes ces lacunes dans l'univers de la mode à Maurice, j'essaie d'apporter une tendance à la mode inclusive aux Mauriciens.»

Le styliste créateur ajoute que la femme, quelle que soit sa taille, son origine ou son budget, doit être belle et souligne la nécessité de pouvoir écouter et comprendre les besoins de la cliente, tout en lui offrant un professionnalisme qui permet de faire preuve d'empathie. «Avec un simple tissu, même un tissu de rideau (...) une touche personnalisée, un petit drapé, une broderie et le sens du détail, une tenus peut se transformer en une création magnifique. C'est ce que représente pour moi la haute couture.»