Ile Maurice: À la découverte des trésors de sir Gaëtan Duval

Il y a 28 ans très exactement, sir Gaëtan Duval nous quittait, laissant derrière lui un riche héritage politique, mais aussi culturel.

Depuis, presque chaque année, la famille ouvre les portes de sa demeure à Grand-Gaube, pour que les Mauriciens puissent admirer sa collection d'oeuvres d'art notamment. Entre ces murs, qui ont vu passer princesses, chanteurs, hommes politiques et autres stars, se trouve ce «musée», où l'on peut contempler des tableaux et sculptures dénichés aux quatre coins du monde. Il faut dire que «Joe» était un amateur d'art et collectionneur.

Cette année, la visite comprendra quelques touches de nouveauté. «Il y aura un concours de peinture et la piscine sera ouverte au public. Il y aura des maîtres-nageurs», a fait savoir Xavier-Luc Duval vendredi. Un food-court sera aménagé sur place et pour éviter les problèmes de circulation, le chemin allant de Melville à la demeure sera en sens unique et une aire de stationnement sera aménagée. La visite débute ce dimanche 5 mai à 10 heures et se termine à 17 heures.