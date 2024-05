Ile Maurice: Navin Ramgoolam sur le meeting du 1er-Mai - «Ils ont ralenti la vitesse de connexion ce jour-là...»

L'alliance PTr-MMM-ND était face à la presse hier samedi 4 mai. Et c'est le leader des Rouges qui a pris la parole en premier, en revenant sur leur meeting à Port-Louis.

Navin Ramgoolam a dénoncé les esprits mesquins et «inbésil ki zot kapav été» en prenant des décisions visant à saboter ce rassemblement, comme l'arrêt des services du métro, l'interdiction d'utiliser des drones - alors que ces derniers ont été autorisés à survoler Vacoas.

Mais aussi selon lui, ce jour-là, le gouvernement aurait demandé de ralentir la vitesse de connexion à Internet et aurait sommé des fonctionnaires de remplir des autobus et d'empêcher les personnes présentes de quitter Vacoas avant que le meeting ne prenne fin. Avant cela, il a soutenu que le gouvernement avait loué presque tous les autobus de la CNT, tout en attirant des gens avec des boissons alcoolisées et de l'argent.

Le leader rouge a ajouté que le meeting de l'alliance a été un franc succès, alors que le MSM a rempli un couloir contre trois boulevards. «Maneesh Gobin dir pa ti ena dimounn (...) Pa koné si linn trouv serf-la. Ti ranpli.» Navin Ramgoolam a aussi dénoncé Pravind Jugnauth et d'autres orateurs, qui ont insulté les femmes. «Ils ont pataugé dans une vulgarité incroyable.» Selon lui, le MSM a «zwé bann disk réyé», est revenu sur le passé et n'a rien proposé alors que l'alliance s'est focalisée sur des mesures pour l'avenir. Il a indiqué, qui plus est, que d'autres viendront prochainement s'ajouter aux 20 déjà énoncées. Le chef de file du PTr a également soutenu que des activités conjointes seront organisées dans chaque circonscription et que le 2 novembre, l'alliance célébrera ensemble l'arrivée des travailleurs engagés.

%

Richard Duval s'est, quant à lui, dit «touché, ému et impressionné» par la marée humaine présente à Port-Louis. Il a aussi dénoncé le fait que pendant toute la durée de son discours, soit 49 minutes, Pravind Jugnauth s'est contenté d'attaquer ses adversaires, surtout Navin Ramgoolam. Paul Bérenger a lui soutenu que l'alliance a remporté haut la main la bataille des foules et qu'elle se dirige vers la victoire aux prochaines législatives.