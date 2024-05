Afrique Centrale: Au Gabon, les éditions Ntsame saluent la politique de préférence nationale

Au Gabon, les autorités mettent en place un comité de suivi des recommandations du dialogue national, notamment celle d'instituer une préférence nationale pour les entreprises locales, comme les PME-PMI afin de faire face à la concurrence étrangère. Reportage aux éditions Ntsame, une entreprise créée en 2010 à Libreville.

Les machines tournent quasi en permanence pour préparer les livres. L'an dernier, Ntsame en a produit plus d'un million, mais, comme d'autres, la société subit la concurrence étrangère, notamment camerounaise et ouest-africaine. Romancière et fondatrice, Sylvie Ntsame raconte les débuts : « Ils photocopiaient deux millions de livres qu'ils écoulaient. Je décide alors de regarder, déjà, du côté du manuel scolaire. Il y avait un monopole. Les Français, les grands groupes... on m'a fait une asphyxie financière. J'ai brûlé des milliers de manuels scolaires. Je suis tombée en faillite. »

La politique de préférence nationale recommandée au dialogue national est donc saluée par le directeur adjoint, Franck Anthony Evouna, notamment, dit-il, dans le secteur sensible du manuel scolaire : « Chaque pays doit défendre sa culture. Si, tout le temps, on nous parle de l'histoire de Charlemagne, le petit Gabonais va se référer à qui pour défendre son pays ? Pour la première fois, nous avons le sentiment que toutes les autorités convergent, en fait, vers le made in Gabon. »

Entrepreneur et président du Conseil gabonais du patronat, Francis Jean-Jacques Evouna voit plus loin et espère que ces mesures pousseront les Gabonais à entreprendre : « Ce n'est pas inné chez nous. Si nos parents nous ont envoyés à l'école, c'était pour revenir et travailler dans un bureau. Les entrepreneurs vont systématiquement naître. Il est toujours dit, entre rives, que le Gabonais n'était pas reçu... il faut changer la mentalité. »

Certains opérateurs étrangers attendent de voir comment évoluera le climat des affaires avec ces mesures.

À lire aussiGabon: le dialogue national demande une révolution dans l'équilibre des pouvoirs