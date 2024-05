Congo-Brazzaville: Action humanitaire - Les Etats-Unis débloquent des fonds en faveur des réfugiés au pays

Les Etats-Unis, par l'intermédiaire du Bureau d'assistance humanitaire de leur agence pour le développement international (USAID), se sont engagés à verser une contribution de 2 millions de dollars, soit environ 1,2 milliard FCFA, au Programme alimentaire mondial au Congo (PAM-Congo).

D'après un communiqué de presse de l'ambassade des Etats-Unis au Congo, publié le 3 mai, les fonds permettront de fournir une assistance alimentaire aux réfugiés et demandeurs d'asile de la Centrafrique et de la République démocratique du Congo en République du Congo.

Le don soutient également les centres de santé pour traiter et prévenir la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans ainsi que chez les femmes enceintes et allaitantes dans les départements les plus touchés par les récentes inondations généralisées.

Le peuple américain est le plus grand donateur d'aide humanitaire au Congo. Depuis octobre 2019, l'USAID a fourni plus de 22 millions de dollars, soit 13,3 milliards F CFA, pour l'assistance alimentaire, le soutien nutritionnel et les réponses d'urgence aux inondations.

Plus tôt cette année, les États-Unis ont engagé 500 000 dollars, soit environ 300 millions F CFA, pour les secours d'urgence à la population touchée par les inondations.

Dans le communiqué, le gouvernement américain se réjouit de poursuivre son partenariat avec le PAM-Congo afin de fournir une assistance vitale à certains des groupes les plus vulnérables du pays.