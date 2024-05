Congo-Brazzaville: 120e foire de Paris - La société 'Au coeur d'Afrique by Miambanzila SARL' au nombre des exposants

Distel Miambanzila, gérante de la société "Au coeur d'Afrique by Miambanzila SARL", présente à nouveau sa gamme de cosmétiques à base de produits naturels d'Afrique à la foire de Paris qui se déroule du 1er au 12 mai, au Parc des expositions de Versailles.

Parmi plus de 1 250 exposants réunis à la première foire de France, lieu par excellence où les visiteurs vont à la rencontre des artisans et pour aller savourer les délices locaux et exotiques, se dressent près de trois stands représentés par des Congolais en général et plus particulièrement, celui de Distel Miambanzila, "Au coeur d'Afrique by Miambanzila SARL", au pavillon 4, allée D083.

Ici, entourée de son équipe, Distel Miambanzila, pourtant installée en Guadeloupe depuis 2012, propose aux visiteurs, verre de bissap ou de gingembre à la main, de replonger dans la nostalgie des savoir-faire d'antan à propos de l'usage des produits naturels. Elle leur explique comment elle reçoit les produits bruts du continent et les transforme en produits cosmétiques 100 % naturels.

Avec son équipe du stand, elle prodigue des conseils sur l'utilisation des produits authentiques et naturels qu'elle a conçus pour prendre soin du corps, de la peau et des cheveux.

« Nous sommes heureux de revenir à la foire de Paris », confie la gérante. « Ici, nous proposons nos produits aux visiteurs venus du monde entier, et heureux de retrouver les Antillais vivant en métropole avec lesquels nous avons un trait d'union susceptible de nous relier avec l'Afrique en général, et plus particulièrement avec le Congo ».

S'agissant du Congo, la société est présente à l'aéroport international Agostinho-Neto de Pointe-Noire. Elle compte s'installer prochainement dans d'autres localités en vue de participer aux efforts du gouvernement quant à la création d'emplois en cette année décrétée année de la jeunesse par le président Denis Sassou N'Guesso.