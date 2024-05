Algérie: M. Attaf s'entretient à Alger avec son homologue bahreïni

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a reçu, dimanche à Alger, son homologue bahreïni, Abdullatif bin Rashid Al-Zayani, qui effectue une visite officielle en Algérie.

S'exprimant à cette occasion, M. Attaf a salué la visite de son homologue bahreïni en Algérie dans le cadre de "l'année de la concertation et de la coordination, qui doit être valorisée et mise en oeuvre, en particulier à la lumière des échéances et des rendez-vous importants attendus par les deux pays frères dans les jours à venir", a-t-il déclaré.

"Le Sommet arabe prévu à Manama constitue, sans aucun doute, l'échéance régionale la plus importante, qui nécessite une communication constante, une coordination continue et tous les efforts nécessaires pour réunir les conditions et les éléments de réussite de cet événement historique, de manière à mobiliser les efforts collectifs des deux pays et à les orienter vers le traitement des défis pressants et urgents qui se posent aujourd'hui", a affirmé M. Attaf.

Le Sommet de Manama intervient "dans un contexte extrêmement sensible, complexe et dangereux pour notre nation arabe en général, et pour notre cause centrale, la cause palestinienne en particulier", a-t-il poursuivi.

"En Algérie, nous sommes profondément convaincus que cette cause traverse aujourd'hui la phase la plus difficile et la plus critique de son histoire, à la lumière de l'agression sioniste permanente contre nos frères dans la bande de Ghaza et le reste des territoires palestiniens occupés, une agression qui est devenue évidente pour tous, en ce sens qu'elle vise, de manière ostentatoire et implicite, la liquidation de la cause palestinienne et l'élimination du projet national qui lui est associé", a déclaré M. Attaf.

Dans cette optique, ajoute le ministre, "nous attendons du Sommet de Manama qu'il contribue à renforcer l'unité de la nation arabe et à consolider ses rangs, afin que notre nation puisse s'acquitter de son rôle pour prévenir les risques existentiels qui guettent nos pays et nos peuples, et afin que notre nation renoue avec son rôle fondamental et pivot dans la défense de sa cause centrale et de la cause de l'humanité tout entière: la cause palestinienne".

"Nous aspirons également à ce que le Sommet arabe, qui sera abrité par votre pays frère, apportera des acquis tangibles au processus de l'action arabe commune de manière à répondre aux espoirs et aux aspirations de nos peuples et de nos pays dans divers domaines et à divers niveaux", a-t-il ajouté.

Au terme de son allocution, M. Attaf a exprimé son souhait "de saisir cette opportunité pour examiner ensemble les aspects de nos relations bilatérales, et pour étudier de manière commune, les moyens de les renforcer et de les hisser vers de plus larges perspectives, qui seront bénéfiques davantage à nos deux peuples et à nos deux pays, et à notre espace d'appartenance arabe".

Pour sa part, M. Abdullatif bin Rashid Al-Zayani, a affirmé qu'il se sentait "parmi les siens en Algérie", félicitant cette dernière pour Djamaâ El Djazaïr, qu'il "avait eu l'honneur de visiter" et qui "reflète le progrès et le développement que l'Algérie a atteint, ainsi que l'intérêt accordé au volet religieux, et la diffusion de la culture de la paix, de la tolérance et de la coexistence".

A cette occasion, le ministre bahreïnien a transmis "les salutations de sa Majesté le Roi, et celles de son Altesse le prince héritier, président du Conseil des ministres, au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et au peuple algérien".

"Nous souhaitons, lors de nos débats aujourd'hui, nous concerter sur l'ordre du jour du Sommet, dont vous avez aimablement souligné l'importance, et qui intervient dans des conditions exceptionnelles. Pour notre part, nous attendons la visite de son excellence le Président pour participer aux côtés de ses frères, dirigeants arabes, à ce Sommet important".