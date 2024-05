Algérie: Belmehdi préside une journée de formation au profit des guides religieux chargés de la mission du Hadj 2024

ALGER — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a présidé, dimanche à Alger, une journée de formation organisée par l'Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO) au profit des guides religieux de la mission du Hadj pour la saison 1445 de l'Hégire/2024.

Dans son allocution à cette occasion, M. Belmehdi a souligné que l'organisation de cette rencontre de formation s'inscrit dans le cadre de "la mise en oeuvre des directives des hautes autorités du pays pour un encadrement optimal de la saison du Hadj 2024 et l'amélioration du service offert aux pèlerins afin qu'ils puissent accomplir leurs rites dans les meilleures conditions".

Il a estimé qu'ils "sont chargés d'une mission nationale et doivent la remplir de la meilleure manière qui soit".

Le ministre a, également, évoqué l'aspect relatif à l'édiction de fatwas, soulignant qu'il était "impératif pour tous de se conformer au référent religieux national et de ne pas omettre d'écouter les préoccupations et les questions des pèlerins en vue de les orienter correctement", mettant en avant "l'importance du rôle joué par les guides femmes pendant la période du Hadj, dont le nombre dépasse, cette année, les 20 guides femmes".

A cet égard, le ministre a souligné "la disponibilité de 26 muftis à la Mecque, contre 12 à Médine", indiquant que "les guides, hommes et femmes, doivent consulter, le cas échéant, aux cellules de fatwas qui accompagneront les pèlerins tout au long de leur séjour dans les lieux saints."

M. Belmehdi a insisté sur l'impératif pour les guides de se rapprocher des pèlerins et l'obligation du port du gilet de la mission algérienne, affirmant que "tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour faciliter leur travail et leur permettre d'offrir le meilleur service possible aux pèlerins."

Pour sa part, le Directeur général de l'Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO), M. Salah Bouterfa, a souligné que la guidance était l'une des tâches essentielles de la mission nationale, étant donné que les guides religieux, hommes et femmes, sont ceux qui ont un contact direct avec les pèlerins, même avant de se rendre dans les lieux saints, à travers les cours et les formations qu'ils supervisent dans les différents centres de formation répartis sur l'ensemble du territoire national.

Il a annoncé, par la même, la disponibilité d'un "Guide pratique du membre de la mission", lequel "clarifie tous les aspects organisationnels qui permettent une coordination efficace à différents niveaux".