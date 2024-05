Algérie: Transformation numérique - Le pays a réalisé de grands progrès

ALGER — L'Algérie a réalisé de grands progrès en matière de transformation numérique, ont estimé des chercheurs et des spécialistes dans le domaine des Technologies de l'information et de la communication (TIC), appelant à la coordination et à la coopération pour surmonter les obstacles rencontrés en la matière.

Lors d'une rencontre organisée, samedi, par l'Institut national d'études de stratégie globales (INESG) sur le développement numérique en Algérie, M. Younes Grar, spécialiste et consultant en numérisation, a souligné que l'Algérie avait réalisé en 2023 de grands progrès dans le déploiement de l'internet à haut débit, en voulant pour preuve le nombre d'abonnés au réseau de fibre optique.

Concernant les objectifs de la numérisation en Algérie et son rôle dans l'organisation et l'amélioration des services, l'intervenant a indiqué que plusieurs secteurs avaient réussi récemment à mettre en oeuvre la stratégie nationale de numérisation pour aboutir au "zéro papier", citant à titre d'exemple le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, où les universitaires peuvent maintenant s'inscrire ou payer en ligne les frais universitaires et d'hébergement.

Pour sa part, l'expert en TIC, Yazid Aguedal, a évoqué longuement la transition du "papier" à la "dématérialisation", estimant que l'accord signé récemment entre le Haut-commissariat à la numérisation et le groupe chinois Huawei pour la réalisation du Centre national algérien des services numériques était "une importante réalisation reflétant la forte volonté des autorités algérienne d'investir le monde numérique". Ce centre, a-t-il ajouté, "aidera dans la gestion des projets et la définition des objectifs de développement dans ce domaine".

De son côté, le Directeur de la coordination et du suivi des projets de modernisation au ministère des Finances, Mounir Moncef, a souligné "la nécessité de réunir cinq (5) conditions pour atteindre les objectifs de la numérisation et surmonter les obstacles : la coopération, le partenariat, la coordination, la communication et le savoir".

A cette occasion, l'INESG a honoré le Pr. Youcef Mentalecheta pour sa contribution au développement du secteur des Technologies de l'information et de la communication en Algérie.

Le Directeur général de l'Institut, M. Abdelaziz Medjahed, a appelé les étudiants à prendre exemple sur ce moudjahid et chercheur qui a contribué au développement du système de télécommunications du pays.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Youcef Mentalecheta a appelé les générations montantes à s'armer de science et de religion, qu'il a qualifiées de "clés de la réussite", soulignant l'impératif d'associer les compétences nationales établies à l'étranger à la bataille d'édification et de développement.