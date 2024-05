Afrique: Laâyoune/Tennis - Une session de formation au profit des cadres sportifs

Laâyoune — Une quinzaine de cadres sportifs de tennis ont bénéficié, les 3 et 4 mai à Laâyoune, d'une session de formation, à l'initiative de la Fédération Royale Marocaine de Tennis (FRMT).

Ce stage a profité à des cadres sportifs de tennis relevant des associations sportives et clubs affiliés à la FRMT dans les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab.

Cette session de formation qui comprenait une partie consacrée aux cours théoriques, suivie d'une partie pratique, s'inscrit dans un cycle de formation continue dans toutes les régions du Royaume, mis en place par la FRMT depuis plus de 10 ans, profitant à plus de 700 encadrants au niveau national.

Ce rendez-vous sportif qui a pour but d'enrichir et de développer les compétences des cadres sportifs de tennis a traité plusieurs axes portant notamment sur "Le secourisme et la préparation physique", "La pédagogie du tennis" et "La réglementation juridique des associations sportives".

Dans une déclaration à la MAP, le membre du Bureau dirigeant de la FRMT, Zakaria Zemrani, a indiqué que cette formation destinée aux cadres sportifs des clubs de Laâyoune et Dakhla, constitue une étape importante dans le processus de développement de leurs connaissances et expertises, en tant qu'instructeurs qualifiés de tennis.

Il a également salué l'importance de cette session de formation, mettant en avant le rôle de ce genre d'initiatives dans la vulgarisation et la promotion de la balle jaune et le développement des capacités des cadres dans cette discipline sportive.

Par ailleurs, il a souligné la nécessité de mettre en place dans les villes de Laâyoune et Dakhla des clubs de tennis et des infrastructures adaptées à l'organisation de tournois nationaux et internationaux, notant que ces infrastructures permettraient d'avoir un plus grand nombre de pratiquants, notamment chez les jeunes catégories.

A cette occasion, les formateurs ont partagé leurs expériences et expertises avec les cadres participants, afin d'enrichir leur parcours de formation.