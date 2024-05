Algérie: Protection civile - La coopération avec la Tunisie ' doit être appliquée davantage sur le terrain '

BOUIRA — La coopération entre la Protection civile algérienne et celle de la Tunisie "doit être appliquée et menée davantage sur le terrain à travers des opérations et des exercices conjoints" notamment dans les zones frontalières, a déclaré dimanche à Bouira le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite à Bouira où il a supervisé une manoeuvre internationale de la protection civile, M. Merad, s'est réjoui de la participation d'une équipe de la protection civile tunisienne à cet exercice, avant de souligner la nécessité d'oeuvrer "à concrétiser davantage sur le terrain la coopération de la Protection civile des deux pays".

M. Merad a expliqué, en outre, que la coopération algéro-tunisienne dans ce domaine profite aux deux parties. "Nous pensons à une stratégie pouvant servir les intérêts de nos deux pays et qui doit être menée sur le terrain notamment dans les zones frontalières", a encore indiqué le ministre.

A noter que le ministre a supervisé à Bouira un exercice de simulation d'un tremblement de terre d'une magnitude de 6,8 sur l'échelle de Richter, dont l'épicentre a été localisé à 6 km au sud-ouest de la commune d'Oued El Bardi, causant des pertes en vies humaines et des dégâts importants sur le tissu urbain, les infrastructures et les habitations.

Il s'est rendu dans la ville de Sour El Ghouzlane (Sud de Bouira), où il a inspecté un exercice de sauvetage et de secours mené sur le site Bab Romane touché par le violent séisme virtuel, auquel participe une unité de la Protection civile tunisienne certifiée aux normes onusiennes (MUSAR) et composée de 54 éléments de différents grades.

L'unité tunisienne est intervenue à El Asnam ainsi qu'à Sour El Ghozlane, deux autres communes fortement touchées par le tremblement de terre virtuel qui a fait plus de 250 morts (victimes fictives) et plus d'un millier de blessés ainsi que 800 disparus, selon les détails fournis par les services de la Protection civile.

Le ministre s'est aussi rendu à Oued El Bardi, ou il a visité la base de vie et des opérations, ainsi que le camp réservé au groupe de la protection civile tunisienne. Il a aussi inspecté les équipements déployés dans le cadre de l'exercice ainsi qu'une cellule de coordination des nations unies, qui commande toutes les opérations de coordination et d'interventions simulées dans le cadre de cette manoeuvre internationale qui durera six jours.