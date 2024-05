Algérie: Les médias ont contribué avec force dans la lutte du peuple algérien, avant et pendant la guerre de libération nationale

ORAN — Les participants à une rencontre ayant pour thème le rôle de l'information durant la guerre de libération nationale, organisée samedi au siège du bureau de wilaya d'Oran de l'Organisation nationale des Moudjahidine (ONM), ont mis en relief l'efficacité de l'information dans la lutte du peuple algérien pour son indépendance, avant et pendant la glorieuse révolution du 1er novembre 1954.

Dans cet ordre d'idées, Dr. Lahmar Kada, Doyen de la faculté des sciences sociales et humaines de l'Université "Djilali Liabes" de Sidi Bel Abbes, lors de cette rencontre organisée par le bureau d'Oran de l'ONM, en collaboration avec l'association " Aalem wa Maalim Ethawra" et le Laboratoire des manuscrits et de la civilisation islamique de l'Université

d'Oran 1 " Ahmed Benbella ", a indiqué que "les dirigeants du mouvement national ont accordé, à un temps précoce, un grand intérêt à la presse et créé des journaux ayant porté les opinions et les points de vue politiques et sociaux des divers courants du mouvement national".

L'intervenant a ajouté que "les chefs de la Révolution, conformément à leur perception du caractère global de la Révolution, se sont intéressés à l'information révolutionnaire en créant le journal +Résistance algérienne+, en 1955, devenu après le Congrès de la Soummam "El Moudjahid", édité en arabe et en français, dont la mission avait été la défense du droit du peuple algérien à la liberté et à l'indépendance et à faire entendre la voix de l'Algérie dans les forums internationaux, avant de créer, en 1956, la Radio secrète de l'Algérie combattante ".

De son côté, Dr. Sadek Benkada de l'Université d'Oran 1 "Ahmed Benbella" a longuement évoqué les conditions historiques ayant conduit, en 1961, à la création de l'Agence Algérie Presse Service (APS), à l'initiative du ministre de l'Information du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), le défunt Moudjahid M'hamed Yazid.

"L'APS a oeuvré à la défense de la cause algérienne à l'étranger et à contribué à l'activité informationnelle de la guerre de libération, à travers sa collaboration avec les agences de presse internationales soutenant le droit du peuple algérien à l'indépendance", a déclaré Dr. Benkada.

Pour sa part, Dr. Belhadj Mohamed, du même établissement universitaire, a abordé le thème de l'information syndicale durant la Révolution, citant en exemple le journal "L'Ouvrier algérien", édité par l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) en deux versions, arabe et français, dont la mission était de mettre à nu les exactions du colonialisme français en Algérie.

Journaliste et chercheur, Djilali Abbassa a évoqué le rôle joué par le journaliste et Moudjahid, feu Ouasti Abdelmalek, dans la formation de générations de jeunes journalistes, tant au niveau du journal "La République" qu'il a rejoint en 1967 qu'au niveau du bureau régional d'Oran de l'APS, à partir de 1976, jusqu'à son départ à la retraite vers la moitié des années 1990, ou encore au niveaux des nombreux titres privés qu'il avait fondés, jusqu'à sa mort en 2009.

Le conférencier a rappelé que le défunt journaliste a rejoint les rangs de la glorieuse Armée de libération nationale, à l'âge de 16 ans, armé qu'il était d'un esprit patriotique élevé, qui s'était manifesté également dans la défense et la solidarité avec les causes justes dans le monde.