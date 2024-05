Afrique: Natation/Championnats d'Afrique Open - L'Algérie décroche six nouvelles médailles, dont trois en or

LUANDA — La sélection algérienne de natation a décroché six nouvelles médailles (3 or, 3 bronze), à l'issue des finales de la cinquième journée des Championnats d'Afrique Open (30 avr - 5 mai 2024), disputées samedi à Luanda (Angola).

Les trois médailles d'or ont été remportées par Jaouad Syoud sur 200 m quatre nages avec un temps (2:02.12), Rania Nefsi dans la même spécialité (2:20.59) et Amel Melih sur 50 m nage libre (25.73), alors que celles en bronze ont été l'oeuvre de Ramzi Chouchar (200 m quatre nages), le relai féminin 4x100 m quatre nages et le relais masculin 4 x 100 m quatre nages.

A l'issue des finales de la cinquième journée de compétition, l'Algérie porte sa moisson à 25 médailles (9 or, 5 argent, 11 bronze).

Lors des quatre première journées, les médailles algériennes ont été remportées par Amel Melih (or, 50 m papillon), Jaouad Syoud (or, 200 m brasse, 400 m quatre nages), Rania Nefsi (or, 400 m quatre nages), le relais mixe 4x100 m nage libre (or), relais féminin 4x100 m nage libre (or), Jaouad Syoud (argent, 200m papillon et 100 m brasse), le relais mixte

4x100 quatre nages (argent), le relais masculin 4x200 m nage libre (argent), le relais masculin 4x100 m nage libre (argent), Farès Ben Zidoune (bronze, 200 m papillon et 200 m nage libre), Ramzi Chouchar (bronze, 200 m brasse, 400 m quatre nages), Jaouad Syoud (bronze, 50 m bronze), Rania Nefsi (bronze, 200 m brasse), Nesrine Medjahed (bronze, 100 m papillon) et le relais féminin 4x200 m (bronze).

La sélection algérienne (messieurs/dames) de natation prend part aux Championnats d'Afrique de Luanda avec un total de dix nageurs, sous la conduite des entraîneurs nationaux, Mouloud Bouchendouka et Elyès Nefsi, avec l'objectif de glaner quatre médailles d'or, selon la Fédération algérienne.

Outre les titres continentaux qui seront mis en jeu à Luanda, les représentants algériens tenteront de réaliser les minima de qualification aux Jeux olympiques de Paris 2024. Le plus gros de ces espoirs de qualification repose sur Jaouad Syoud, chez les messieurs, et Amel Melih chez les dames.