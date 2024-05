Tunisie: Fadhel LACHKER, ancien formateur au Centre Cynophile de l'armée nationale et initiateur de l'Ecole Canine Tunisia K9 Academy, à La Presse - «La relation maître-chien, un levier d'épanouissement»

Avoir un chien est gratifiant, sauf que ce fidèle compagnon a besoin de règles claires, constantes et cohérentes pour apprendre à obéir aux ordres de son maître. Le cas contraire, c'est non seulement épuisant, mais parfois aussi dangereux. Que faire alors? Fadhel Lachker nous a proposé un éclairage sur les méthodes adaptées aux besoins des maîtres et au rythme d'apprentissage des chiens qui lui sont confiés.

On dit souvent qu'un chien éduqué et épanoui est une source de plaisir pour tous. Le cas contraire, bonjour les dégâts, avec des maîtres qui tombent parfois à leur retour sur un véritable champ de bataille. Chaussures déchiquetées, canapé saccagé, tapis mutilé, coussins rognés et surtout la poubelle renversée, tout y passe avec cet animal de compagnie qui ne recule devant rien, tel un destructeur qui ravage tout sur son passage.

C'est donc connu de tous, tel un secret de Polichinelle, en l'absence des maîtres des lieux, en l'espace de quelques instants, un chien peut mettre toute la maison sens dessus dessous, comme s'il était pris d'une folie destructrice. Et maintenant on fait quoi devant ce spectacle affligeant. Que faire à part se contenir et souffler? Le tableau ainsi brossé ne laisserait planer aucun doute sur les futures intentions des propriétaires du chien: incarcérer leur «animal domestique» dans son abri cadenassé ou fermé à double tour. Ça, c'est la solution de facilité, avec des conséquences terribles sur le chien et son environnement immédiat, maître compris. Comment y remédier donc ?

%

Pour les passionnés de canidés et de molosses en particulier, la solution existe pour éviter un désastre. Elle consiste, pour ceux qui peuvent se le permettre (disponibilités et moyens), d'avoir recours à un maître-chien pour apprendre à votre «compagnon au quotidien» les rudiments de l'éducation canine. En l'état, nous nous sommes intéressés à Tunisie K9 Academy, un club canin de renom, dont la réputation dépasse nos frontières et la notoriété établie, sachant que même les autorités d'un pays maghrébin ont récemment mandaté une brigade cynophile, dépêchée avec leurs chiens policiers pour un apprentissage en détection d'explosifs à K9 Academy.

En fonction de l'âge et du caractère du chien

En clair, qu'il s'agisse de Semtex, de C4 ou de TATP, l'enseignement prodigué permettra à terme aux chiens de repérer l'engin explosif amené à être neutralisé et désamorcé. C'est dire donc le «pedigree» des maîtres chiens de cette école canine, un collectif conduit par Fadhel Lachkar, Haythem Chabbouh et Akrem Jaroul, trois «mordus» de chiens dont la passion n'a d'égal que leur besoin constant de corriger les trajectoires des chiens les plus incorrigibles.

Nous sommes allés à leur rencontre et la parole est à l'expert Fadhel Lachker : «Nous nous efforçons de développer une méthode adaptée aux besoins des maîtres et au rythme d'apprentissage des chiens qui nous sont confiés. Ici, à K9 Academy, lorsqu'il est question de la capacité d'apprentissage propre à chaque chien, il ne s'agit en rien de sa race ou de sa provenance. Chaque animal de compagnie apprend à son rythme, et c'est à nous qu'il revient de s'adapter, afin de ne pas brusquer le chien en cours d'éducation.

Bien entendu, nous adaptons notre méthode en fonction de l'âge et du caractère du chien, tout en tenant compte des attentes et besoins de leurs propriétaires. Au final, tout converge vers un même résultat, soit vivre harmonieusement avec son compagnon canin à terme. Pour se faire, en amont tout d'abord, la réussite du programme éducatif est intimement liée au jeu, à la récompense reçue quand l'animal adopte le comportement attendu (des friandises dispensées) et à la motivation par les caresses».

Et de poursuivre, «ce sont là les outils principaux utilisés pour répondre aux attentes et dispenser un enseignement harmonieux. Le souhait de nos adhérents et adeptes est le même pour tous, posséder un chien qui connaîtra les limites à respecter, bien élevé selon les règles de l'art, complice avec son maître et surtout disposé à établir une relation affectueuse avec son entourage. Aujourd'hui, avec l'évolution des préceptes prodigués, l'idée qu'il faut dominer pour faire obéir son chien semble assez réductrice, même si elle n'est pas révolue.

Bref, il faut penser autrement et voir au-delà de l'idée d'une hiérarchie entre l'animal de compagnie et l'homme. En clair, pour être un compagnon de vie agréable, le chien doit avant tout être compris dans ses besoins tout en apprenant les règles de vie posées par son maître. Maintenant, comprendre et éduquer un animal n'est pas inné, d'où l'intérêt de lui faire suivre quelques séances d'éducation, avant que des comportements inappropriés ne s'installent».

Agir par un renforçateur agréable

Par ce préambule assez exhaustif, l'on saisit donc que l'apprentissage en question repose sur un conditionnement positif dans un écrin d'autorité. «Une main de fer dans un gant de velours», cette maxime s'applique textuellement au sujet qui nous concerne. A présent, passons aux fondamentaux de l'éducation canine, étape par étape, et à la méthodologie adoptée par notre interlocuteur: «L'éducation canine s'adresse tout autant au maître qu'au chien, car elle apprend aussi au maître de quoi son chien a besoin en termes de sorties, de dépense physique, de jeux et de contacts avec d'autres congénères.

Bref, le langage corporel et la posture de ses derniers renseignent forcément le maître sur l'attitude à avoir. Et en sens inverse, si le maître est magnanime, le chien le lui rendra bien. La relation maître et chien ne repose pas seulement sur le retour au rappel, c'est beaucoup plus intérieur. Il n'est pas seulement question de cri ni de punition, mais de juste agir par un renforçateur agréable (caresse, friandise...) quand l'animal adopte le comportement attendu.

En conséquence, très vite, il va comprendre que chaque fois qu'il reproduit ce comportement, la conséquence agréable survient. Chez le chien, le renforçateur agréable le met dans un état émotionnel positif qui produit des hormones du bien-être. Et ce sont là autant d'atouts pour installer une bonne motivation et progresser rapidement dans l'apprentissage.

En général, on progresse si on reste cohérent sur le long terme, car l'entraînement d'un chien, c'est tout un processus. Généralement, les premières séances se passent en individuel pour que le chien ne se laisse pas distraire ni déconcentrer. Et une fois les bases acquises, les séances en groupe sont possibles. Cependant, dans tous les cas, ce qui a été installé lors des séances d'apprentissage doit être poursuivi au quotidien par le maître, sur le long terme car un chien désapprend aussi vite qu'il a appris. En l'état, certains principes méritent, par ailleurs, d'être généralisés. Exemple, il faut qu'un chien ne tire sur sa laisse pendant les séances d'éducation et le fasse dans la rue. Là, à force d'entraînement, il devra petit à petit intégrer que cette règle vaut partout.

Telle une oeuvre d'art jamais terminée

De son côté, le maître doit faire preuve de cohérence, soit utiliser toujours le même vocabulaire et maintenir des règles inchangées. Il ne peut autoriser l'animal à monter sur le canapé en été et pas en hiver parce qu'il a les pattes boueuses ! Enfin, un chien apprend aussi énormément avec ses congénères. Il est essentiel qu'il rencontre d'autres chiens, par exemple, à l'occasion de balades organisées par un éducateur canin. Et cela évite aussi qu'il soit très peureux ou agressif quand il en croise dans la rue. Quitte à me répéter, j'insiste sur le fait que tout d'abord, le dressage doit être vu comme un processus, et non comme une finalité. C'est une activité commune qui permet de développer une relation enrichissante.

Vous savez, tout bon artiste vous dira qu'une oeuvre d'art n'est jamais terminée. Vous me voyez venir, c'est exactement la même chose en ce qui concerne l'entraînement d'un chien avec toujours de nouveaux comportements à apprendre, de nouvelles difficultés à ajouter, de nouvelles méthodes à essayer et de nouvelles disciplines à découvrir. Bien entendu, prenez du plaisir constamment, sinon, inutile d'insister. Si vous avez toujours en tête votre objectif final lorsque vous dressez votre chien, prenez aussi la peine d'apprécier le chemin qui vous y mène.

Ne l'accablez pas et ne le découragez pas aussi. Si certains ordres sont impossibles à respecter pour le moment, trouvez une solution pour ne pas avoir à lui imposer un échec. A titre d'exemple s'il ne répond pas au rappel, gardez-le attaché le temps qu'il apprenne à obéir à coup sûr. Ne lui en demandez pas trop aussi. Un ordre doit se résumer en très peu de mots, un seul si possible, d'où la nécessité de faire des demandes claires et constantes. Et une fois que l'ordre est clairement exprimé, soyez cohérent.

N'oubliez pas en l'état qu'un chien comprend mieux un ordre quand il est associé à un geste, d'où le recours à une gestuelle et à une intonation de voix qui permettent à l'animal de vous observer et entendre clairement avec la formulation d'une demande qui ne doit plus varier, sous peine d'embrouiller l'esprit de votre animal de compagnie. En clair, votre chien ne peut comprendre une demande qui un jour est formulée «assis reste ici» et le lendemain «assis pas bouger»!

C'est comme ça, votre compagnon n'est généralement pas féru de littérature et ne comptez pas sur lui pour comprendre les synonymes! Toujours volet instructions, répéter trois ou quatre fois un ordre est un signe de stress, d'impatience et de manque de confiance. Bref, la répétition est inefficace. Si un jour vous lui dites «stop» et le lendemain, «stop, stop, stooop!», que pensez-vous qu'il comprendra ? Dans son cerveau, il s'agit d'un ordre différent. Pour ne pas l'embrouiller donc, restez-en à la première demande, car une fois répétée, votre commande devient confuse et incompréhensible pour lui».

Un ordre doit être appris dans différents contextes

«Vous savez, je dis toujours à tous nos adhérents d'être patients car l'apprentissage prend du temps. Apprendre à écouter et à obéir ne se fait pas en une semaine. Si vous voulez un chien attentif et obéissant, armez-vous de patience. Aussi, ne cessez surtout jamais de le féliciter quand il répond correctement à votre demande. Ça c'est pour le côté connexion chien-maître. Maintenant, pour être parfaitement intégré, un apprentissage doit être consolidé. Cela signifie qu'un ordre doit être appris dans différents contextes.

Supposons que votre chien ait appris la consigne «couché», mais que cet apprentissage ait eu lieu uniquement chez vous. Vous l'emmenez chez des amis et ô surprise : il n'obéit pas à la demande. Pourtant, il le fait bien à la maison...? Voilà un apprentissage qui n'a pas été consolidé. Chaque demande doit être apprise dans différents contextes, dans différents lieux, en présence de différentes personnes. Votre chien pourra ainsi y répondre en toute occasion. Egalement, ne vous découragez pas, jamais ! Le découragement est l'ennemi de l'apprentissage. Si votre demande n'est pas ajustée à la réalité, votre chien risque de se démotiver et ne plus vous écouter. N'oubliez pas que votre chien a un cerveau différent du vôtre».

«Autre volet à souligner, un ordre doit être immédiatement exécuté. Pourquoi ? Parce que le chien ne sait pas anticiper une situation. Exemple, vous souhaitez lui apprendre à vous attendre quand il arrive au bout d'un chemin ? Dites lui «stop» au moment où il doit s'arrêter. Donné trop tôt, le même ordre rate l'objectif. Le chien s'arrêtera au milieu du chemin sans comprendre votre intention. Pour un chien, tout se passe donc dans l'instant présent. Et il en va ainsi pour les récompenses ou les punitions. Inutile donc de le réprimander une heure après un acte de désobéissance par exemple ; il ne fera pas le lien. Et si vous le récompensez, donnez-lui la friandise aussitôt après le bon comportement. Dix minutes plus tard, c'est trop tard. La récompense sera associée à l'évènement du moment».

Imposez des règles cohérentes

«Ce faisant, pour aborder les derniers volets après ceux relatifs à la stimulation mentale, l'affirmation de caractère, ainsi que l'obéissance et la sociabilité, la dissuasion par l'aboiement et la protection via un programme de dressage au mordant ou au boudin, pour permettre d'apprendre au chien qu'il peut mordre dans plusieurs positions, viennent compléter l'apprentissage.

La dissuasion apprise va consister à faire en sorte que le chien soit juste présent, en aboyant ou non s'il est visible, sans besoin d'agressivité. S'il n'est pas visible, le simple fait qu'il aboie, surtout si c'est un chien corpulent, avec un aboiement grave et fort, sera dissuasif pour un inconnu pourvu de mauvaises intentions. Un chien dissuasif permettra donc d'éviter que des intrus n'entrent dans la propriété, mais laissera par contre entrer les habitués.

Pour la protection maintenant, un chien qui n'est pas éduqué pour la garde va, la plupart du temps, avoir tendance à se protéger lui-même, ou tout du moins à lancer des signes d'apaisement : il remue la queue frénétiquement, il renifle le sol, voire il s'en va... Une fois éduqué, le chien de garde va empêcher, sans agressivité, un intrus d'approcher le temps que vous agissiez, pour aller chercher de l'aide ou éloigner cet intrus. Pour boucler la boucle, des cours d'agilité sont aussi prodigués avec votre chien, guidé à distance sur un parcours d'arceaux, de barils, de courts tunnels et aucun équipement à impact élevé en travers de son chemin.

Autre aspect important, votre chien n'a aucune notion des règles sociales entre humains. S'il est autorisé à vous faire la fête en vous sautant joyeusement dessus au retour d'une balade, pourquoi ne pourrait-il pas faire de même quand vous êtes en costume trois pièces? Pour faire court, vous ne pouvez pas l'encourager un jour et le gronder un autre jour pour le même comportement!

Si vous, vous savez que le contexte a changé, votre chien ne voit pas la différence. Or cette absence de cohérence est stressante pour lui. Si vous êtes imprévisible dans vos réactions, comment va-t-il vous faire confiance ? Cela vaut donc la peine de lui apprendre des ordres cohérents, qui devront être respectés en toute circonstance. Bref, votre chien écoutera d'autant mieux son maître s'il sait à quoi s'en tenir.

Pour conclure enfin, rappelons que la relation maître-chien est un levier d'épanouissement avec cette propension naturelle de l'animal à s'attacher et à coopérer avec l'humain, que ce soit pour surveiller, protéger, guider et rechercher. Compagnon de travail et de jeu, le chien est le meilleur ami de l'homme et c'est le seul animal domestique non primate à posséder des comportements et des émotions très similaires à ceux des humains. Pour toutes ces raisons, du fait de cet amour inconditionnel, le maître accordera toujours à ce compagnon bienfaisant une place à part entière au sein de sa famille».

Voilà tout pour ce témoignage édifiant de Fadhel Lachker et cet éclairage complet sur l'éducation canine dispensée à K9 Academy, club canin de Sidi Salah, La Soukra. Du sur mesure pour le «meilleur ami de l'homme», un compagnon qui incarne toutes les valeurs que l'homme projette sur lui, les valeurs de courage, de loyauté et de fidélité.