Tunisie: ST - A l'épreuve du leader

Le Stade doit remplir sa mission en battant l'Espérance.

Si tel sera le cas, il pourra entrevoir un sésame africain qu'il faudra par la suite aller arracher avec le coeur pour finalement donner des couleurs à une saison bien engagée mais, malheureusement, enrayée par des contre-performances à répétition.

Du lourd attend le Stade dans son bastion du Bardo cet après-midi. A l'épreuve du leader qui, plus est, se trouve être en finale de la C1, le ST s'attaque en l'état à un gros morceau, un adversaire qu'il devra battre pour se projeter et ne pas rendre les armes avant l'heure, volet places d'accessit. Hamadi Daou est donc prévenu, il faut frapper un grand coup face à l'EST aujourd'hui, un dur à cuir qui tire sa force de sa cohésion, sa discipline tactique et son opportunisme offensif, même si récemment, contre le CSS, le coup de mou était prévisible après la débauche d'énergie en Afrique du Sud.

A présent, dos au mur, le Stade doit remplir sa mission en battant l'Espérance. Si tel sera le cas, il pourra entrevoir un sésame africain qu'il faudra par la suite aller arracher avec le coeur pour finalement donner des couleurs à une saison bien engagée mais malheureusement enrayée par des contre-performances à répétitions.

Tous ensemble!

Au révélateur des «Sang et Or», l'on note qu'en amont tout n'est certes pas parfait dans ce collectif stadiste, contrairement à la production d'ensemble en phase 1 du championnat. En clair, le Stade n'arrive plus à arroser les cages adverses et peine même à trouver la faille. Un mal récurrent depuis le début du play-off, et ce mode «maladroit face au but» laisse des traces avec une position inconfortable au classement.

%

Le mot d'ordre est donc lancé au sein de l'escouade stadiste : tous ensemble pour contrecarrer l'EST. Quid à présent du onze pressenti face à l'Espérance ? Forcément, s'ils seront reconduits en défense plate, les Hanachi, Sahraoui, Ben Abda et Laifi gagneraient à garder le bloc défense harmonieux pour ne pas dire symétrique, sous peine de voir les Sasse et Rodrigues perforer et performer. Plus haut à présent, au coeur du jeu, si Daou opte pour le trident Oumarou-Ghazi Ayadi-Lamine Ndao, les consignes de marquage de zone, de pressing haut ne peuvent porter leurs fruits si toutes les lignes, du gardien aux attaquants, ne sont pas bien positionnées. C'est essentiel face à une équipe qui manie bien le ballon.

Et en l'état, même aux avant-postes, les Mejri, Khadhraoui, voire Amath Ndao, Khalil Ayari, devront s'activer à ne pas trop s'aventurer (sans ballon), à toujours réduire les distances, à s'associer à l'adoption d'un bloc compact et à même bloquer les solutions de passes latérales des arrières adverses, là où l'EST construit généralement, perce et se porte vers l'avant.