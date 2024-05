Angola: Le Président de la République renforce la diplomatie économique à Dallas

Dallas — Le Président de la République, João Lourenço, se trouve à partir de lundi dans la ville américaine de Dallas, au Texas, où il participe au 16ème sommet commercial USA-Afrique.

Le Chef de l'État angolais fait partie des leaders africains invités à ce sommet qui, pendant quatre jours, discutera de solutions innovantes pour stimuler la coopération commerciale entre les États-Unis et l'Afrique.

Outre João Lourenço, ses homologues du Cap-Vert, José Maria Neves, du Mozambique, Filipe Nyusi, du Botswana, Mokgweetsi Masisi, du Malawi, Lazarus Chawera, du Nigeria, Bola Tinubu, et du Liberia, Joseph Boakai, prendront part à ce sommet.

Selon les organisateurs de l'événement, Nthomeng Majara, vice-premier ministre du Lesotho, Muhammad BS Jallow, vice-président de la Gambie, et David Sengeh, ministre en chef de la Sierra Leone, devraient également être présents.

Plusieurs ministres représentant le commerce, la santé, les TIC, l'énergie, l'investissement et l'agriculture de l'Angola, de la Côte d'Ivoire, du Botswana, du Cap-Vert, du Lesotho, du Liberia, de la Mauritanie, du Maroc, du Mozambique, du Nigeria, de la Sierra Leone, de la Gambie, du Togo et de la Zambie, ainsi que des représentants du gouvernement américain, prendront également part à la réunion.

Pendant son séjour à Dallas, le Président angolais participera à deux dialogues de haut niveau, sur l'investissement dans les infrastructures stratégiques et la croissance durable, et sur l'avenir énergétique de l'Afrique, au cours desquels il présentera l'expérience de l'Angola et les résultats obtenus avec les différents projets de l'Exécutif dans ces domaines.

L'ANGOP a appris que la première journée de João Lourenço à Dallas sera essentiellement consacrée aux audiences avec différentes entités, avec lesquelles il renforcera la diplomatie économique, dans le but d'attirer de plus en plus d'investisseurs en Angola.

Organisé par le Business Council for Africa (CCA), le sommet réunira plus de 1500 cadres des secteurs public et privé américains et africains, des centaines d'investisseurs internationaux et des représentants du gouvernement américain.

L'initiative vise à examiner des solutions pour stimuler des partenariats commerciaux durables entre les États-Unis et le continent africain, qui devient de plus en plus stratégique et prioritaire dans la politique étrangère de l'administration américaine.