Gabon: Caravane d'information et de restitution des propositions issues du DNI, initiée par le RENAFEM-GA, sous la conduite de la Présidente du Comité des Sages Pepecy Ogouliguende

Le Dialogue National Inclusif (DNI) a mobilisé du monde au stade d'Angondjé pour discuter de l'avenir du Gabon. Un mois durant, les participants ont travaillé, donnant le meilleur d'eux-mêmes pour écrire un nouveau chapitre de l'histoire du pays. Pepecy Ogouliguende, Présidente du Comité des Sages du Réseau National des Femmes Médiatrices de Paix du Gabon, à travers une caravane d'information et de restitution des propositions issues du dialogue, avec le soutiens des ONG membres du Réseau National des Femmes Médiatrices de Paix du Gabon (RENAFEM-GA), à savoir Grâce Land, Malachie Women of Fire, Cri de Femme, Women Go for Peace, le Salon de la Femme, Ibad'Allah, pour ne citer que celles-ci, poursuit ses activités pédagogiques en éclairant les populations. Le premier lieu choisi, marché Maman Suzanne du Beau Lieu, ce samedi 04 mai 2024.

Elles sont enthousiastes, les femmes commerçantes du marché Maman Suzanne, situé au Beau-Lieu dans la Commune d'Akanda. C'est à cet endroit par excellence où l'offre et la demande se côtoient quotidiennement, que celle qui est par ailleurs, Présidente de l'Ong Malachie et député à l'Assemblée nationale de la Transition, a choisi de commencer la Caravane d'information et de restitution des propositions issues du DNI.

Avec les membres du RENAFEM-GA, les échanges entre elles étaient interactifs et dans une bonne ambiance." Nous avons activement participé aux travaux du Dialogue national. On se bat pour intégrer les femmes rurales afin qu'elles aussi, participent au développement de notre pays le Gabon. Nous allons relever le défi pour toucher la femme rurale où qu'elle soit. Nous avons besoin des femmes dynamiques. Toutes les femmes comptent pour participer à écrire un nouveau chapitre à notre pays. Nous remercions le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema et le CTRI d'avoir libéré le peuple Gabon ce 30 août 2023, qui restera à jamais marqué dans la mémoire collective" lance Pepecy Ogouliguende, député à l'Assemblée nationale.

%

Elles ont été bien accueillies par les femmes commerçantes qui estiment qu'elles sont honorées de recevoir ces femmes leaders et dynamiques, qui pour certaines, ont pris part aux travaux du Dialogue national inclusif. Elles ont d'ailleurs affirmé avoir suivi le déroulement de cette rencontre d'Angondjé à travers les médias. "Nous soutenons les actions du Président Oligui Nguema. Il est venu sauver notre pays qui était déjà trop malade et aux mains des sorciers. Nous lui disons merci, akiba, malumbi, diboty, akewa mpolo...Il faut qu'il pense à nous les mamans des marchés. Nous avons besoin des micro-finances pour améliorer notre commerce. C'est avec ça que nous élevons nos enfants et les envoyons à l'école..." lâche Maman Suzanne, qui vient de faire une doléance au Président Brice Clotaire Oligui Nguema.

Reprenant la parole, la Présidente de l'ONG Malachie affirme sans ambages que" les femmes célèbrent le taux de 40% pour leur représentativité dans les sphères décisionnelles et attendent l'application !"

Finis les travaux du dialogue national inclusif d'Angondjé. Le rapport général est entre les mains du Président de la Transition, Chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, depuis le 30 avril dernier. Les espoirs des Gabonais, leurs yeux et oreilles sont rivés vers les plus hautes autorités de ce pays. Ils espèrent qu'un nouveau chapitre devra s'écrire avec sérénité. Ils espèrent vivre enfin leur essor vers la félicité.