Gabon: Le Président de la Transition échange avec l'ambassadeur des USA au pays

Libreville, le 2 mai 2024 Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État le Général Brice Clotaire Oligui Nguema s'est entretenu ce jour au Palais Rénovation avec Madame Vernelle Trim Fitzpatrick, Ambassadeur des États-Unis d'Amérique près la République Gabonaise.

Cette entrevue a été l'occasion pour la diplomate américaine de faire le point avec le Chef de l'État sur le renforcement des relations bilatérales entre le Gabon et les États-Unis d'Amérique, dans des domaines variés. Saluant une fois de plus le coup de libération du 30 août 2023, l'Ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Gabon a exprimé au Président de la Transition la volonté des autorités américaines d'accompagner le processus de Transition au Gabon à travers le financement de projets structurants et sociaux d'une part , et le renforcement de la coopération environnementale et sécuritaire d'autre part.

A cet effet, les autorités américaines ont réitéré au Chef de l'Etat leur soutien au Gabon dans le cadre de la tenue imminente de l'exercice militaire dénommé " Obangame Express " qui se déroulera simultanément à Libreville

et à Port-Gentil et qui sera abrité par notre pays pour la 3e fois.

Pour rappel, l'opération Obangame Express est un exercice militaire d'une importance stratégique qui rassemble plus de 36 entités dont 19 pays africains et plus de 15 organisations européennes, atlantiques et internationales et qui a pour objectif la sûreté et la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée.