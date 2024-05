Tunisie: EST - Changements en vue

Bobos de santé obligent, le coach "sang et or" est contraint d'apporter des changements à son onze de départ.

C'est un court, mais important déplacement au Bardo qu'effectueront Miguel Cardoso et ses hommes, cet après-midi. Les "Sang et Or", qui restent sur deux matches nuls en championnat, aspirent à renouer avec la victoire afin de prendre définitivement le large. C'est qu'il suffit d'une victoire, rien qu'une seule, pour que l'Espérance fasse un grand pas vers le titre. Leader avec 14 points au compteur, l'EST a six longueurs d'avance sur son dauphin et poursuivant direct, l'USM, et 8 points d'avance sur son adversaire du jour, le Stade Tunisien.

Le leader s'est contenté de faire match nul lors de ses deux dernières sorties du championnat et, à chaque fois, il s'est fait rattraper au score. De quoi nourrir des regrets au coach "sang et or" qui, même s'il n'a perdu aucun match depuis qu'il a pris en main l'équipe, a tout de même laissé filer quatre précieux points lors des deux dernières sorties du championnat. Miguel Cardoso, gagneur qu'il est, doit se mordre les doigts. En même temps, il a dû déjà réfléchir au schéma tactique qu'il adoptera cet après-midi pour ramener les trois points du Bardo.

Shili, Amamou, Ogbelu et Zakaria :

que de cartes à jouer...

Miguel Cardoso, comme tous les techniciens portugais, aligne souvent le même onze de départ et n'apporte que peu de changements,quand il est dans l'obligation de le faire. Ce sera le cas, cet après-midi. A cause des bobos de santé de Mohamed Amine Ben Hmida qui sera ménagé aujourd'hui pour être fin prêt le 18 de ce mois en prévision de la finale aller de la Champions League contre Al Ahly du Caire, la légère blessure de Houssem Tka qui devra être ménagé également même s'il est opérationnel, sans oublier la suspension de Roger Aholou, des changements s'imposent tout à l'heure..

Ceci dit, quatre changements pourraient être opérés par Miguel Cardoso cet après-midi. Oussama Shili prendra la place de Mohamed Amine Ben Hmida sur le flanc droit de la défense. Il est aussi probable que Hani Amamou remplace Mohamed Amine Tougaï pour épauler Yassine Meriah dans l'axe. Onuche Ogbelu suppléera Roger Aholou, expulsé contre le CSS. Enfin, Zakaria El Ayeb devra être aligné à la place de Houssem Tka.

Formation probable : Memmiche, Amamou, Meriah, Bouchniba, Shili, Ogbelu, Chaalali, El Ayeb, Sasse, Ghacha ( Bouguerra) et Rodrigues (Ben Hammouda).