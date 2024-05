Afrique: Nabil Ammar prononce un discours au nom du président de la République au Sommet de l'Organisation de la Coopération Islamique à Banjul - « Le monde islamique doit se montrer uni et doit unir sa parole pour soutenir le peuple palestinien »

Le discours du Président de la République au Sommet souligne également l'importance de renforcer les liens de coopération et de solidarité entre les pays islamiques et de développer leurs échanges et relations au niveau politique, culturel et économique pour servir les intérêts de leurs peuples et défendre leurs causes communes.

Sur instructions de M. le Président de la République, M. Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, a dirigé la délégation tunisienne au Sommet de l'Organisation de la coopération islamique, dont la quinzième session a débuté hier dans la capitale gambienne, Banjul, avec la participation de 57 pays islamiques.

M. Nabil Ammar a prononcé le discours de M. le Président de la République, qui a souligné en particulier la nécessité pour le monde islamique de rester uni et d'unir sa parole pour soutenir le peuple palestinien, qui est soumis à un génocide par l'entité occupante, ainsi que l'importance des efforts concertés pour arrêter immédiatement cette guerre barbare, fournir toutes les formes de soutien humanitaire et de secours aux Palestiniens et lever le siège qui leur est imposé dans toute la Palestine.

À cette occasion, M. le Ministre a réitéré la position ferme de la Tunisie en faveur du droit du peuple palestinien à établir son État indépendant et pleinement souverain sur tous ses territoires, avec Al Qods Al Charif comme capitale. Le discours du Président de la République au Sommet a également souligné l'importance de renforcer les liens de coopération et de solidarité entre les pays islamiques et de développer leurs échanges et relations au niveau politique, culturel et économique pour servir les intérêts de leurs peuples et défendre leurs causes communes.

En outre, en marge du Sommet, M. Nabil Ammar s'est entretenu avec le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, le secrétaire général du Conseil de coopération des États arabes du golfe et le président du Groupe de la banque islamique de développement. Il a aussi tenu des réunions avec les chefs des délégations de l'Algérie, du Maroc, de la Palestine, de l'Irak, d'Oman, des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Qatar, de l'Indonésie, de la Gambie, du Sénégal, du Cameroun, du Togo et du Gabon, abordant les relations bilatérales entre la Tunisie et leurs pays ainsi que les questions d'intérêt commun.