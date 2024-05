Tunisie: Activités du Chef du gouvernement au cours de la semaine dernière - Conjugaison des efforts pour plus d'actions et de réalisations

Le Chef du gouvernement appelle à la conjugaison des efforts de tous les intervenants en vue d'améliorer davantage le climat des affaires

Au cours de la semaine dernière, le Chef du gouvernement, M. Ahmed Hachani, a présidé plusieurs Conseils ministériels couvrant divers sujets :

· Au cours de la réunion du Conseil des ministres, tenue le lundi 29 avril 2024, plusieurs projets de loi et de décrets ont été discutés et approuvés, principalement :

- Deux projets de loi organiques relatifs à l'adoption du statut du Fonds Africa 50, portant sur le développement et le financement des projets.

Il est à signaler à cet égard qu'en vertu de l'article 75 de la Constitution, l'approbation des traités est prise sous forme de loi organique, sachant que le 13 avril 2014, le Conseil d'administration de la Banque africaine de développement (BAD) avait approuvé la création d'un fonds d'investissement pour les financements publics, notamment les mégaprojets.

- Un projet de loi relatif aux droits des bénéficiaires des services de soins de santé et à la responsabilité médicale.

Ce projet de texte, qui comblera un vide juridique, vise à établir un cadre juridique spécifique conciliant les droits des patients et ceux du personnel médical. Il vise également à protéger les droits des bénéficiaires des services de santé en général.

Il porte, par ailleurs, sur les mécanismes de prévention des risques et des dommages liés au traitement et au régime de la responsabilité des professionnels de santé et celle des structures et établissements de santé publics et privés lors de la prestation des soins.

· Le mardi 30 avril 2024, le Chef du gouvernement, M. Ahmed Hachani, a présidé une réunion dédiée à la commission supérieure de la production privée d'électricité.

Durant cette réunion consacrée à l'examen de l'état d'avancement des projets de production d'électricité à partir des énergies renouvelables, le Chef du gouvernement a souligné l'impératif d'accélérer les procédures administratives de tous les projets programmés en matière de production d'électricité, en vue de concrétiser la transition énergétique à laquelle l'Etat attache une grande importance compte tenu de son impact positif sur l'équilibre de l'économie tunisienne en général et sur la balance courante et nos équilibres budgétaires en particulier.

· Un Conseil ministériel restreint s'est tenu le vendredi 3 mai 2024, axé sur la poursuite de l'examen du dossier des redevances liées aux concessions d'exploitation du parc des activités économiques de Bizerte et du parc des activités économiques de Zarzis.

Le Chef du gouvernement a, à cette occasion, appelé à la conjugaison des efforts de tous les intervenants en vue d'améliorer davantage le climat des affaires, et ce, en encourageant l'investissement et en incitant les acteurs économiques tunisiens et étrangers à s'implanter dans ces parcs, de manière à booster l'activité économique afin de promouvoir la croissance, ce qui suscitera la création de la richesse et de l'emploi dans la perspective d'un développement durable de notre pays.