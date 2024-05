Tunisie: CSS - Confirmer l'éclaircie

Après sa bonne prestation contre l'Espérance, le CSS doit continuer à épouser une courbe ascendante par un très bon résultat devant un CA qui a les dents bien aiguisées pour renouer avec les trois points du succès.

L'entraîneur Mohamed Kouki n'a pas mis beaucoup de temps pour prouver qu'il pourrait être, pour le CSS, l'homme du moment, l'homme du changement. Avec le même effectif qu'avaient à leur disposition Nabil Kouki et Karim Delhoum, il a proposé aux fans sfaxiens, face à l'Espérance, un groupe avec un visage et un état d'esprit différents, un football mieux réfléchi, mieux étoffé même s'il n'est pas encore très séduisant et assez performant pour rappeler le grand CSS d'antan. Le point du nul arraché aux «Sang et Or» à Radès et le joli but marqué par Diby Berenger Gautier, qui a réussi à trouver le chemin de la cage longtemps inviolée de Amen Allah Memmich et à mettre un terme au long mutisme de l'attaque des «Noir et Blanc», ont été un point positif et constructif qui nourrit l'espoir d'un retour au premier plan imminent. «Certes, notre performance, globalement satisfaisante contre L'Espérance, est le meilleur des tremplins pour nous pour commencer à remonter la pente mais on a besoin d'enchaîner une série de matches pleins pour confirmer qu'on est sur le bon chemin, explique Mohamed Kouki. Si on sort victorieux de la grande bataille qui nous attend aujourd'hui contre le Club Africain, sur tous les plans (physique, technique et tactique), je pourrai dire alors qu'on a bien mis les pieds à l'étrier pour sortir de la dernière place du groupe et grimper à grande vitesse vers le sommet. C'est notre objectif pour ce match même s'il faut reconnaître que ce ne sera pas facile face à notre redoutable adversaire, assoiffé autant que nous de victoires».

Plus d'audace en attaque

Le classico contre l'Espérance a donné des indices de satisfaction pour la défense mais a aussi fourni pas mal d'enseignements sur des lacunes qui persistent au niveau de l'animation offensive. Le gardien Sabri Ben Hassen a fait un très bel arrêt sur coup franc dans les arrêts de jeu ( 95 ' ) qui confirme sa bonne marge de progression comme dernier rempart qui donne de l'assurance au secteur défensif. La paire Alâa Ghram-Mohamed Nasraoui revient en force pour constituer avec un troisième axial ( Koffi Constant Kouamé, Adem Bellamine ou Chaouki Ben Khedher ) l'une des meilleures charnières centrales des équipes du play-off. Le seul problème qui chiffonne encore, c'est l'instabilité au niveau des latéraux qui alternent le bon et le moins bon dans leur rôle défensif et dans leur boulot offensif de joueurs qui doivent donner un grand plus dans les montées sur les couloirs pour varier les solutions de percées de la surface adverse. Mahmoud Ghorbel déçoit sur son côté droit. Aziz Saihi n'est pas assez costaud et très farouche sur son flanc gauche. Il y a la solution Mohamed Salah Mhadhebi qui peut suppléer Ghorbel mais l'option Waddhah Zaïdi comme excentré gauche est un choix à revoir car ce pion important dans le dispositif a des atouts techniques ( dribbles faciles, centres fuyants, passes en profondeur ) de joueur de couloir qui doit être avancé sur le front de l'attaque. Surtout que l'option pour deux demis défensifs sentinelles ( Fodé Camara et Moussa Bella Conté ) ne facilite pas la transition rapide par le milieu de terrain et le jeu en profondeur. Le danger en attaque ne peut être créé que par un jeu plus étiré sur les côtés. Mais devant la petite forme actuelle de Baraket Lahmidi et surtout de Achraf Habbassi, méconnaissable depuis une bonne période, Mohamed Kouki devrait faire confiance aux jeunes Aziz Secrafy, Youssef Becha et Iyad Belouafi comme titulaires de départ plutôt que jokers en cours de jeu. Avec Diby Berenger Gautier qui a trouvé le bon déclic face à l'Espérance pour sortir de son long mutisme, Amor Ben Ali qui a les dons de buteur racé, Hazem Haj Hassen qui peut servir dans les duels aériens par son jeu de tête, Mohamed Kouki dispose d'une bonne recette pour plus de piment, de variété de manoeuvre et d'audace en attaque. Ce duel qui sera des plus acharnés avec des «Rouge et Blanc» qui feront tout pour s'imposer et gagner, il ne l'emportera pas avec une priorité à une défense musclée et des actions d'attaque sporadiques et par intermittence. Pour réussir le bel exploit que tout Sfax attend, il lui faudra oser et presser haut avec l'idée constante en tête que la meilleure option pour faire sensation, c'est d'attaquer en masse et de ne pas penser avant tout à être bons derrière mais à court d'arguments, de créativité et d'efficacité devant. Un coup de poker qui doit être joué pour éviter tout freinage et coup d'arrêt de l'espoir d'un sursaut qui est né après le classico face à l'EST.