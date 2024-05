Tunisie: Lancement du programme Ta'ziz au profit des OSC - Pour une meilleure autonomie financière

Le programme Ta'ziz s'étalera sur trois ans pour prendre fin en 2026 et offrira un accompagnement sur mesure afin d'aider 30 organisations de la société civile à élaborer des stratégies à long terme, à renforcer leurs capacités structurelles et à développer des activités économiquement viables pour maximiser leur impact sur la société et son environnement.

Le Laboratoire de l'Economie Sociale et Solidaire (Lab'ESS) a donné le coup d'envoi de Ta'ziz, un programme dédié au renforcement de capacité des organisations de la société civile, engagées dans la promotion de villes et de communautés durables (ODD 11) ainsi que celles qui oeuvrent pour une consommation et production responsables (ODD 12).

Financé par l'Union européenne à hauteur de 196.000 euros, ce projet vise à doter les associations bénéficiaires d'une autonomie financière leur permettant d'assurer leur pérennité.

Initiative ambitieuse

Le lancement a eu lieu lors d'une cérémonie, qui s'est déroulée au Lab'ESS, en présence de Marcus Cornaro, ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, Rachid Abidi, directeur du Lab'ESS et Amine Ghali, directeur d'Al Kawakibi Democracy Transition Center. "Ta'ziz est une initiative ambitieuse qui vise à renforcer et à autonomiser les organisations de la société civile. C'est une nouvelle étape d'appui que propose le Lab'ESS pour répondre aux besoins et aux défis de ces organisations et, on l'espère, avec une nouvelle approche innovante et collaborative", a affirmé Abidi dans son mot d'ouverture.

%

Et d'ajouter : "Avec Ta'ziz, on souhaite expérimenter un nouveau format d'accompagnement et de financement des organisations de la société civile. Un nouveau format qui doit leur permettre d'être plus durable et de disposer d'un modèle économique plus viable et plus résilient, notamment en utilisant notre savoir-faire et notre expertise entrepreneuriale.

On accompagne depuis longtemps les associations mais on accompagne aussi les entrepreneurs et on a envie de décloisonner ces mondes qui ne se parlent pas suffisamment.

Donc, c'est un travail qu'on a envie de réaliser avec ces associations justement pour qu'elles puissent changer leur modèle, grandir et avoir un impact plus réel, plus concret sur notre société et sur notre environnement également".

Il a ajouté que, depuis 2012, le Lab'ESS a accompagné plus de 2000 associations en Tunisie. Une expérience riche qui, selon ses dires, lui a permis d'être "témoin de leur persévérance, leur implication, leur dynamisme et aussi de leur impact auprès de leur communauté". Et le directeur de Lab'ESS de soutenir : " C'est cette expérience enrichissante qui nous pousse aujourd'hui à redoubler d'efforts envers ces acteurs qui sont essentiels pour le changement social".

Accompagnement sur mesure

Le programme Ta'ziz s'étalera sur trois ans prenant fin en 2026 et offrira un accompagnement sur mesure pour aider 30 organisations de la société civile à élaborer des stratégies à long terme, à renforcer leurs capacités structurelles, et à développer des activités économiquement viables pour maximiser leur impact sur la société et son environnement.

Le parcours offert dans le cadre de cette initiative sera modulaire: chaque association peut choisir le module qui convient le plus à ses besoins, parmi les trois modules proposés, en l'occurrence l'identité de l'association, sa gouvernance et gestion organisationnelle et enfin, la diversification des ressources de financement.

Une fois le module choisi validé, l'association en question peut être éligible à un financement qui peut aller jusqu'à 14.000 euros. Ce projet, qui est le fruit d'une réflexion approfondie et d'une collaboration étroite avec le centre El Kawakibi, Oxfam, We Love Sousse et la Jeune Chambre Internationale, vise donc à renforcer la capacité des OSC locales à s'engager dans des activités socioéconomiques et/ou d'utilité publique avec une approche genre et droits humains par le renforcement de leurs capacités structurelles et de leur résilience, notamment économique. Le processus de candidature se déroule en trois étapes : un autodiagnostic, un formulaire de candidature en ligne, et la sélection par un comité.