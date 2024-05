Tunisie: CA - La tête froide et le coeur chaud

Il y a une place en compétition africaine à prendre, d'ici le 20 juin, date où le rideau se refermera sur la Ligue 1. D'ici là, le CA, pour redorer son blason, doit commencer par battre dès cet après-midi le CSS.

Le CA possède donc l'attaque la moins prolifique du play-off avec un seul but signé jusque-là, une inefficacité partagée avec l'ESS, le ST et le CSS. La défense, par contre, tient la route, sans se montrer impeccable. Volet intermédiaire maintenant, «l'empire du milieu» ne fait pas la loi, mais il fait de son mieux, à défaut de faire parler la poudre.

Bref, dans l'entrejeu clubiste, jusque-là, seul Ahmed Khélil semble fort contre les forts, alors que ses compères semblent faibles face aux forts! Bref, seul Khélil surnage jusque-là et évite que les siens ne se noient dans le grand bain. Aujourd'hui, le CA a pansé, un tant soit peu, ses plaies et n'est plus aussi tourmenté par son raté en C3 face à Academica Lobito. Aujourd'hui, il y a une place en compétition africaine à prendre, d'ici le 20 juin, date où le rideau se refermera sur la Ligue 1.

Changements...

Aujourd'hui, le CA croise le CSS à Radès, au stade Hamadi-Agrebi, là où le onze clubiste a, par le passé proche, battu ce même adversaire (2-0) dans le cadre de la même phase, celle du barrage retour de la L1, le 3 juin 2023 précisément. Contrairement à l'infortune qui frappe le CA face à l'ESS donc, le destin est autre quand il s'agit d'affronter le CSS.

Et pour reproduire le script de la saison passée, Mondher Kbaier devra forcément se creuser les méninges pour aligner un onze qui tienne la route, une équipe qui pourrait s'articuler autour de Zaâlouni, Rami Bédoui, Houssem Souissi et Taoues (Federico Bikoro si Taoues n'est pas prêt) en défense. Chiheb Laâbidi (ou Ghaith Sghaier), Ahmed Khélil et Ben Yahia au milieu, et enfin Dhaouadi, Meziani et Hamdi Laâbidi en attaque. Eduwo ne sera pas là à cause d'une blessure, tout comme Arfaoui qui a écopé d'un troisième avertissement contre l'Etoile. Kbaier osera-t-il enfin lancer des joueurs motivés et qui veulent vraiment apporter le plus ?