Madagascar: Futsal / Turnover III - Un tournoi pour mettre en valeur les femmes

L'Université catholique de Madagascar (UCM) organisera du 11 mai au 8 juin la troisième édition du tournoi de futsal féminin inter-universitaires et instituts de la capitale dénommé « Turnover ». Les matchs se dérouleront au gymnase de Mahamasina.

Seize équipes sont jusqu'ici engagées. La réunion technique s'est tenue samedi à l'Université UCM à Ambatoroka. L'organisation du tournoi a fixé comme objectif et mot d'ordre « la lutte contre toute forme de discrimination et de violence envers les femmes à travers le foot féminin ». Beaucoup de filles sont passionnées et pratiquent ce sport, perçu comme réservé aux garçons et aux hommes. « C'est justement pour cette raison que nous avons choisi comme slogan depuis la première édition en 2022 Women the best peacemaker, qui se traduit par La femme, l'artisane principale de la paix », soutient Tantely Symphorien, aumônier de l'université catholique de Madagascar.

La directrice générale de Softwell Madagascar, Mbolatiana Andriamanantsoa, sera la marraine de cette édition. L'Université UCM incite ainsi tout le monde à travers l'organisation de ce tournoi à lutter contre les injustices sociales, les discriminations et la violence envers les femmes. Les femmes sont considérées depuis toujours comme des êtres faibles, fragiles et vulnérables, mais qui jouent un rôle important dans la société. Le successeur de l'Aceem, équipe championne en titre, sera donc connu le 8 juin.