Ile Maurice: Beach volley - Un tremplin pour préparer l'avenir

Les sélectionnés en beach volley vivront une première expérience internationale cette semaine aux Seychelles à l'occasion des Jeux de l'ACNOA de la zone 7. Avec une préparation qui aura duré environ un mois et demi, les paires Alexandre Lanappe/Nickk Auguste (masculin) et Madison Wan Wan Bun Tseung et Marine André (féminin) sont déterminées à donner le meilleur d'elles-mêmes afin de ramener une médaille.

Madison Wan Bun Tseung a aussi été choisiepour être la capitaine de la sélection fémininede ces Jeux de l'ACNOA de la zone 7. © Krishna Pather

C'est le Directeur Technique National (DTN), Zoran Kovacic, qui s'est chargé personnellement de la préparation en vue de cet événement réservé aux athlètes de moins de 18 ans. Les sessions d'entraînement se sont tenues quatre fois par semaine, soit les lundis, mardis et jeudis dans l'après-midi et les samedis matins, à Réduit. Cette participation sera sans aucun doute bénéfique pour l'avenir. Car il faut dire que la jeune génération n'a pas eu souvent l'opportunité de prendre part à des compétitions de beach volley ces dernières années. Ces Jeux de l'ACNOA de la zone 7 peuvent être un tremplin en vue des compétitions au niveau africain plus tard.

La paire Marine André-Madison Wan Bun Tseunga développé une bonne entente. © Krishna Pather

«La préparation s'est bien passée. Il y a eu une bonne atmosphère et les joueurs étaient très motivés. Ce sont des jeunes qui en seront à leur première compétition de beach volley à l'étranger. Ce sera donc une grande découverte pour eux. Chaque victoire obtenue aux Seychelles sera bonne à prendre. J'ai préparé les sélectionnés mentalement pour ce qui les attend. Je veux qu'ils restent positifs. On verra sur place quel est le niveau des autres pays de la zone, Seychelles, Madagascar, Comores. C'est un premier pas en vue de l'avenir pour nos représentants», a confié le DTN.

Alexandre Lanappe considère sa sélectioncomme un honneur mais aussi une responsabilité. © Krishna Pather

«C'est un grand honneur mais aussi une grande responsabilité que d'être sélectionné pour représenter son pays dans un tel tournoi. On ne va pas aux Seychelles pour faire du tourisme mais pour se battre comme des soldats et on fera tout notre possible pour ramener la médaille d'or. La préparation a été dure mais elle a porté ses fruits. J'ai commencé à pratiquer le volley en salle depuis trois ans environ et là, c'est ma première expérience en beach volley. J'aime bien les deux», a confié Alexandre Lanappe que nous avons rencontré lors d'une séance d'entraînement la semaine dernière.

Nickk Auguste attentif aux consignes du Directeur Technique National, Zoran Kovacic,lors d'une séance d'entraînement à Réduit.

«On a développé une bonne entente avec ma coéquipière Marine (André) et j'espère que nous allons pouvoir arracher quelques sets contre des adversaires que l'on ne connaît pas. La préparation était vraiment dure au début mais au fil des séances, on est parvenues à s'habituer. On va essayer de viser le podium. Je pratique le volley-ball en salle depuis six ans environ et c'est la première fois que je fais du beach volley. Le beach est plus exigeant physiquement mais je m'adapte», a indiqué, pour sa part, Madison Wan Bun Tseung. À noter que celle-ci a été choisie pour être la capitaine de la sélection féminine qui participe à ces Jeux qui comptent aussi le basket-ball 3X3, la natation et le tennis de table au programme.