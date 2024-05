Congo-Kinshasa: Dieudonné Kamuleta inspecte le chantier du bâtiment annexe du siège de la Cour constitutionnelle

Sept mois après la pause de la 1ère pierre par le Président de la République Félix Tshisekedi, les travaux de construction du bâtiment annexe devant abriter les nouvelles salles d'audiences, les bibliothèques et bureaux, avancent au pas de géant et selon les normes des règles de l'art et de la modernité. C'est le constat fait ce vendredi 3 mai 2024 par le Président de la Haute Cour en compagnie du Représentant résident du PNUD en RDC, c'était au chantier situé sur la place Royal dans la municipalité de la Gombe.

Dieudonné Kamuleta et Damien Mama ont évalué le niveau et la qualité des travaux exécutés par l'entreprise MBTP (Manufacture Bâtiments et Travaux Publics).

Selon le contrat signé par l'Etat congolais et l'entreprise MBTP, la durée des travaux est de près de 12 mois, mais le maître de l'ouvrage, Dieudonné Kamuleta privilégie le suivi dans l'exécution des travaux afin de se rendre compte de la qualité du chantier, car l'Etat congolais finance ces travaux à hauteur de 75 % avec l'accompagnement du PNUD.

Le programme des Nations-Unies pour le développement, maître de l'ouvrage délégué, se dit satisfait de l'évolution de ce chantier au profit de la magistrature congolaise.

Peu avant cette visite du chantier, Dieudonné Kamuleta et Damien Mama ont échangé au bureau du président de la Haute Cour, sur le partenariat entre le Conseil Supérieur de la Magistrature et le PNUD ; un partenariat axé sur les infrastructures, la digitalisation numérique et le renforcement des capacités des magistrats et auxiliaires de justice.