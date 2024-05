Ile Maurice: Beach volley - Préparation intensive en Europe pour la paire David Carcasse/Gilbert Alfred

Les beach volleyeurs David Carcasse et Gilbert Alfred veulent mettre toutes les chances de leur coté dans leur quête de qualification olympique. C'est la raison pour laquelle, ils s'entraîneront de manière intensive et participeront à des tournois en Europe dans les prochaines semaines. Ceci, afin d'être fin prêts lors de la phase finale Coupe Continentale prévue à Tétouan au Maroc du 18 au 24 juin. Cette compétition est, pour rappel, qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Gilbert Alfred a rejoint David Carcasse qui est établi en Espagne. Le duo s'alignera au tournoi Futures du Beach Pro Tour de Madrid qui est prévu du 9 au 12 mai. La paire mauricienne a été tirée dans le tableau principal. «Ce sont les points obtenus lors des tournois précédents, notamment les qualificatifs de la Coupe continentale et des Jeux d'Afrique et le Zone 7 Tour Round 1 aux Comores en janvier, qui nous ont permis d'accéder au tableau principal», se réjouit David Carcasse.

En dehors des tournois auxquels ils prendront part, les deux beach volleyeurs mauriciens s'entraîneront de manière intensive «sept jours sur sept.» «Lors des Jeux d'Afrique, j'ai réalisé quel retard nous avions par rapport aux meilleures nations africaines. Donc, nous ne pouvons nous entraîner deux ou trois fois la semaine et espérer faire de bons résultats. A la Coupe continentale, nos adversaires seront affûtés. Il nous faut profiter du temps qu'il nous reste pour travailler dur afin de progresser au maximum», analyse David Carcasse. Nos deux compatriotes vont avoir des séances d'entraînement avec la paire vénézuélienne qui a pris part aux derniers Championnats du Monde et ensuite avec des joueurs de la sélection espagnole.

%

Linley Farreedun (à dr.) de Go Sport offrant à Gilbert Alfred des équipements qu'il utilisera pendant son séjour en Europe.

«Nous allons faire appel à des coaches. Certains nous aideront bénévolement mais nous allons devoir rémunérer les autres. Il y aura aussi des séances de gym qu'il faudra financer. C'est un budget conséquent», fait-il ressortir.

Les deux beach volleyeurs doivent aussi disputer un nombre minimum de tournois homologués pour être éligibles aux Jeux Olympiques de Paris. «Il nous faut faire quelques tournois pour atteindre le nombre minimum de tournois homologués qui est de six», précise Gilbert Alfred.

«Nous avons l'appui de la Fédération mauricienne de Volley-Ball pour notre projet. Elle va nous aider au niveau administratif. Nous comprenons qu'elle ne possède pas les fonds nécessaires pour nous aider financièrement», confient les deux beach volleyeurs.

David Carcasse et Gilbert Alfred veulent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour remporter la Coupe Continentale au Maroc pour s'ouvrir le chemin de Paris 2024. «Nous y allons pour gagner et c'est la raison pour laquelle nous sommes disposés à faire tous les sacrifices qu'il faut», martèlent-ils.

«Obtenir la qualification pour les JO de Paris 2024 est mon rêve. Il ne me manque que cela à mon palmarès. David et moi, nous nous connaissons depuis longtemps. Nous avons joué ensemble au Port-Louis Red Star à l'époque. Nous avons tous deux le désir de faire flotter haut le quadricolore mauricien. Nous mettons toutes les chances de notre coté pour atteindre notre objectif. Je dois remercier mon épouse qui m'a toujours encouragé et soutenu. Je remercie aussi le ministère des Sports qui a facilite les démarches pour que j'obtienne mon release au travail», confie Gilbert Alfred.

Les deux beach-volleyeurs veulent montrer la voie à la jeune génération. «Nous traçons la route et nous voulons ouvrir une porte afin que les jeunes sachent quoi faire à l'avenir s'ils veulent briller en beach volley», concluent-ils.

Un appel lancé aux sponsors

Les éventuels sponsors qui souhaitent venir en aide aux deux beach volleyeurs sont les bienvenus. «Nous avons, certes, eu plusieurs sponsors qui ont accepté de nous venir en aide pour rendre ce projet possible mais il y a beaucoup de frais à encourir. Si des compagnies ou des particuliers veulent nous soutenir financièrement, nous leur en serons grandement reconnaissants. Ils peuvent prendre contact avec nous», lancent, en guise d'appel, David Carcasse et Gilbert Alfred. Les deux beach volleyeurs peuvent être contactés par e-mail : David.bvolley@icloud.com. Et tous ceux qui veulent faire un don peuvent se connecter à ce lien internet : https://gofund.me/69a99943.