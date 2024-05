Ile Maurice: Tennis de table - Relancer la relève

Lésé depuis la pandémie en 2020, le Baby Ping Elite fait son retour au-devant de la scène de la petite balle blanche. L'Association mauricienne de tennis de table (AMTT), avec le soutien de quatre sponsors, a tenu à remettre à un groupe de 15 jeunes pongistes en herbe, âgés entre 9 ans à 15 ans, des équipements qui les aideront dans leur progression, eux qui représentent l'avenir du tennis de table à Maurice.

En 2012, la fédération lançait pour la première fois ce projet visant à fournir des éléments aux sélections nationales. Un projet qui avait porté ses fruits puisque lors de cette dernière décennie, l'on a vu émerger des joueurs comme Prathna Jalim, Ivana Desscann, Zayyan Sk. Hossein ou encore Ryan Desscann entre autres, tous issus du projet Baby Pint Elites et évoluant désormais au sein de la sélection nationale senior.

Le président de l'AMTT, Rajessen Desscann, a présenté les équipements du Baby Ping Elite. © Krishna Pather

Lors de la remise des équipements qui a eu lieu la semaine dernière au Centre nationale de tennis de table, à Beau Bassin, le président de l'AMTT, Rajessen Desscann, a tenu à faire ressortir que «ce projet a été relancé après la longue interruption due au Covid. Nos jeunes n'avaient pas accès au gymnase et ils ont pu y faire leur retour seulement en mars 2023. Grâce à l'aide des écoles de tennis de table et de nos sponsors, nous pouvons remettre sur pied ce projet qui préparera nos jeunes joueurs à être appelés dans la sélection nationale.»

Bénéficiant du soutien de Yoriki Co Ltd, de Ganga Auto World Co Ltd, de la NIC (Compagnie Nationale d'Assurance) et de la Société MD en tant que sponsors, Rajessen Desscann précise que «sans eux et sans le soutien des parents, rien de tout cela n'aurait été possible. Je tiens donc à les remercier car cela est bénéfique pour nos jeunes joueurs qui ont reçu leurs équipements et qui peuvent désormais se dire qu'ils appartiennent à un groupe.»

Le projet Baby Ping Elite bénéficie du soutien de quatre sponsors. © Krishna Pather

Un groupe qui a débuté sur des bases saines puisque trois semaines de cela, nos jeunes athlètes du Baby Ping Elite, après un entraînement matinal, s'étaient rendus sur la plage publique de Flic en Flac pour un team building plutôt particulier. En effet, après un entraînement intensif le matin sous la supervision d'Allan Arnachellum et de Ricardo André, respectivement Head national coach et National coach, ils se sont engagés dans une initiative de nettoyage pour démontrer leur engagement envers un environnement plus propre et plus sain.

«Nous voulons les conscientiser le plus tôt possible dans leur futur rôle d'ambassadeurs de notre nation et qu'ils reconnaissent l'importance de la responsabilité envers l'environnement. Nous veillerons aussi leur secteur éducatif avec un suivi de leurs résultats chaque trimestre. Il faut souligner que le projet s'étend à ceux âgés entre 6 à 15 ans et arrivés à 16 ans, ils pourront rejoindre l'équipe junior», soutient Rajessen Desscann.