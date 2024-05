Sénégal: Lutte - Eumeu Séne recale et limite les ambitions de Sa Thiès

Eumeu Séne a redonné des couleurs à sa carrière en remportant hier, dimanche 5 mai, le grand derby de la banlieue, face à Sa Thiès (Double Less). Le chef de file de l'écurie Tay Shinger a usé de sa patience, de son expérience et d'une stratégie bien pointue pour limiter les ambitions de son adversaire de laver l'affront subi par les lutteurs de Guédiawaye et particulièrement son frère Balla Gaye 2 qui a été battu à deux reprises.

Eumeu Sène reste encore la bête noire des lutteurs de Guédiawaye. Le lutteur de l'écurie Tay Shinger a confirmé cette domination en terrassant hier, dimanche 5 mai, à l'arène nationale, Sa Sa Thiés de l'écurie Double Less. C'était au bout d'un combat intense. Après un round d'observation de trois minutes et quelques balancements de bras, l'arbitre interrompt le combat entre deux lutteurs pour un avertissement verbal. A la reprise, Sa Thiés se signale en déclenchant les hostilités. Il tentera, conformément à son style de lutteur offensif, de marcher sur son adversaire. Il n'hésite pas à percer la garde du Pikinois. Mais, Eumeu Séne riposte et parvient à se dégager.

Sans démordre, le fils de Double Less marche sur son adversaire oppose une bagarre de rue.

Plus prudent, Sa Thiés ronge toutefois son frein et reste plus prudent. Il murit son attaque. Au bout de quelques minutes, l'arbitre ne tarde pas d'intimer au frère de Balla Gaye d'aller faire un tour chez le médecin. Touché aux doigts, il sera encore obligé de retourner au soin quelques secondes après la reprise.

Au retour, le combat s'intenfie. Le lutteur de Guédiawaye ne fait pas mystére de sa volonté de s'engouffrer dans la garde de son vis-à-vis. Sur des échanges plus nourris de coups, Eumeu Séne réussira à trouver la faille en ceinturant au niveau du thorax. Sa Thiès ne sortira pas cette fois des griffes du Pikinois. Puisque ce dernier va utiliser sa puissance pour déclencher un balayage, appeler communément « Tegaal chaise » (poser une chaise) pour ensuite réussir une rotation qui ne laisse aucune chance au lutteur de Guédiawaye.