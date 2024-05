Sénégal: Cénacle des nations 2024 Dakar porte la parole du Christ

La capitale du Sénégal va abriter du 12 au 18 mai prochain, un événement spirituel dénommé « le Cénacle des Nations ». Organisé par la Communauté Mère du Divin Amour (CMDA), cet événement est placé sous l'égide de son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, Archevêque de Dakar.

La communauté chrétienne et ses sympathisants sont invités du 12 au 18 mai prochain à un événement religieux appelé « Cénacle des nations » qui aura lieu à Dakar. Un rassemblement oecuménique d'envergure internationale qui offrira à tous les participants une expérience spirituelle. Selon la Communauté Mère du Divin Amour (Cmda), communauté catholique engagée dans l'évangélisation et le service social, étendant son action bien au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, l'événement se déroulera sous le thème prophétique « Ravive en toi le don de Dieu » (2 Timothée 1, 6).

Selon un communiqué, le Cénacle des Nations 2024 réunira des fidèles chrétiens de divers horizons pour une semaine de prières, d'enseignements, de louanges, d'adorations et de témoignages profonds au Stadium Marius Ndiaye et le Palais des Sports Dakar Aréna. Un programme riche et varié, selon la source, pour nourrir l'âme des participants avec des prédicateurs de renom venus des quatre coins du monde tels que Dr Jean-Emmanuel Clément Akobů, fondateur de la CMDA, le Père Yves Serge Cyni Amon Kissi, Cyril John de Charis, ainsi que des figures éminentes telles que Sr Annick Marie Antoine, Mathias Marie Esso, et Cécile Marie de l'Espérance Agoussi. Leurs interventions seront des sources d'illumination et de réconfort pour les âmes en quête de sens.

Pour Marie-Ange Faye Diatta, Responsable de la Communauté mère du divin amour Sénégal : « nous souhaitons offrir un espace de renouvellement Intérieur profond par la puissance de l'Esprit Saint, permettant à chacun de raviver la flamme de sa foi ». Et d'ajouter : « le Cénacle des Nations n'est pas seulement un événement spirituel, il est aussi une invitation à l'unité et au partage dans la diversité des expressions de la foi chrétienne, incarnant la vocation de la Cmda à être Amour au coeur de l'Eglise et du Monde ». L'événement est gratuit et ouvert à tous. Cependant, le communiqué a renseigné que des navettes seront disponibles pour faciliter l'accès aux deux sites depuis différents points de Dakar.

Pour rappel, les organisateurs font savoir que le Cénacle des nations a été fondé en 1989 par le Frère Jean Emmanuel Clément Akobé après une profonde conversion spirituelle. Avec une spiritualité profondément mariale, la Cmda oeuvre pour répondre aux sollicitations des évêques et être présente partout où le besoin se fait sentir, portant l'amour du Christ au coeur de l'église et du monde.