Afrique de l'Ouest: CGF Bourse, un leader des activités de banque d'affaires

Très connu dans le paysage des marchés financiers de l'UEMOA pour ses activités de marchés de capitaux et de conservation de titres, CGF BOURSE reste sans nul doute un acteur majeur dans l'activité d'ingénierie financière et de financements structurés.

En exclusivité, Monsieur Kalidou DIALLO, Directeur Général de CGF BOURSE s'entretient avec le Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos) sur les activités de banque d'affaires et les opportunités de financements que CGF BOURSE apporte aux Etats et aux entreprises de la sous-région.

Kalidou DIALLO, nouveau Directeur Général de CGF BOURSE

M. Diallo, pouvez-vous nous présenter votre activité d'ingénierie financière et de financement structuré ?

L'activité d'ingénierie financière et de financement structuré de CGF Bourse, consiste pour faire simple à offrir des services de banque d'affaires en accompagnant les clients (Entreprises, Etats, Institutions financières...) avec des solutions de conseil pour réaliser leurs opérations stratégiques. C'est le cas notamment, dans les transactions de fusions et acquisitions, les levées de fonds en actions ou dettes sur le marché financier ou privé, et la gestion de la trésorerie, d'une part, et d'autre part, dans la restructuration de dettes, les financements structurés, la syndication bancaire et enfin, les opérations de gestion d'investissements en Afrique.

%

Comment est organisée cette activité au sein de CGF Bourse ?

Nous avons une équipe, composée de professionnels de l'investissement avec plusieurs dizaines d'années d'expérience opérationnelle et transactionnelle. Elle fournit des services de conseils stratégiques et offre des capacités d'exécution transparentes, sans limitation en termes de secteur ni de géographie. Nous offrons une large gamme de produits et services financiers, afin d'accompagner nos clients grâce à la connaissance du terrain et l'expertise opérationnelle de l'équipe dirigeante.

Notre « Track record » démontre notre excellente capacité à exécuter des transactions / projets très complexes impliquant des PME, des grandes entreprises, les Etats, une large gamme d'investisseurs de divers horizons, tous portant un intérêt pour les pays émergents et en développement.

Quelles sont les solutions proposées au sein de l'activité banque d'affaires ?

CGF Bourse a prouvé via son track record sa capacité à conseiller ses clients dans diverses opérations de financement complexes. Ainsi, nous avons plusieurs modes d'accompagnement.

Nous proposons d'une part, des solutions de financement en dette, qui englobent les levées de dette auprès des bailleurs et des institutions financières, les levées de dette sur le marché financier régional (MFR) sous formes d'émission d'emprunts obligataires par Appel Public à l'Epargne (APE), d'émissions d'emprunts obligataires par Placement Privé (PP).

A ce titre, il faut noter que notre activité banques d'affaires propose aussi des solutions de financement très innovantes telles que la titrisation de créances (FCTC), les émissions de SUKUK conformes aux règles de la finance islamique par APE, les émissions de Green, Social & Sustainable Bonds qui respectent les critères d'investissement socialement responsable ou ayant un impact environnemental.

D'autre part, nous avons des solutions de financement en « equity » qui concernent les levées de fonds propres hors marché financier, telles que les cessions partielles ou globales d'actions de société (Sell-Side), l'acquisition partielle ou totale de société (Buy-side), les opérations d'augmentation de capital, de fusions d'entreprise ou de structuration de Joint-Ventures. A cela s'ajoute les levées de fonds propres sur le marché financier via une introduction en bourse (IPO) à la BRVM.

En complément des activités de levée de fonds, des solutions d'accompagnement et de conseils spécifiques sont proposées aux entreprises, comme les diagnostics financiers et opérationnels, les études de faisabilité, la revue et mise en place de plan stratégique, la construction de Business Plan, et la valorisation de sociétés.

Nous faisons aussi des accompagnements sur-mesure, proposés aux entreprises sous forme de conseil en structuration de financement, de management des opérations de haut de bilan tel que la mise en place de l'actionnariat salarié, LBO, LMBO ou la réorganisation actionnariale.

Quels sont les perspectives de CGF Bourse dans les années à venir ?

CGF Bourse est dans une dynamique de croissance et de développement perpétuel, tant au niveau de la qualité de ses produits et services, qu'au niveau de la proximité avec ses clients.

Ainsi, nous sommes constamment dans l'innovation et le challenge d'offrir de nouvelles opportunités de financement aux entreprises, aux Etats et aux différents acteurs institutionnels.

Nous allons maintenir notre leadership sur le marché financier de l'UEMOA, acquis au fil des 25 années de présence, et renforcer notre ancrage en tant qu'acteur majeur et de référence de l'écosystème des marchés financiers de l'UEMOA, avec plus de 1 200 milliards levés sur les 10 dernières années pour le financement des Etats et des entreprises.

Notre activité de banque d'affaires reste au coeur de notre stratégie de développement.