Afrique de l'Est: Maurice - Fidy Rasoanaivo va passer la main

Fidy Rasoanaivo, ancien joueur de football malgache, a été le sélectionneur du Club M, l'équipe nationale de football de Maurice. Cependant, selon les informations du Défi Sport, il ne serait plus maintenu à la tête de l'équipe par la Mauritius Football Association (MFA). L'instance de Trianon serait déjà en pourparlers avancés avec un technicien étranger pour le remplacer. Cette nomination pourrait être officialisée la semaine prochaine, à un mois des prochains matchs de la sélection nationale contre la Libye et l'Eswatini, comptant respectivement pour la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Fidy Rasoanaivo a pris ses fonctions en avril 2023 et a dirigé l'équipe lors de 14 rencontres, toutes compétitions confondues. Son bilan comprend cinq victoires, deux matchs nuls et sept défaites. Malgré ses efforts, il n'a pas réussi à obtenir un contrat en bonne et due forme pendant son mandat.