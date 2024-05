Madagascar: Hygiène des mains - Des retombées économiques avérées

Une poignée de porte, un téléphone, un clavier d'ordinateur, un poussoir de chasse d'eau, une poignée de mains ou encore un contact avec une surface dans les transports en commun ou dans un lieu public, sont autant de possibilités d'avoir les mains contaminées par des micro-organismes pathogènes.

Jusqu'à 80% des microbes sont transmis par les mains, de manière directe ou indirecte. Une bonne hygiène des mains sauve pourtant de dizaines de maladies « des mains sales », du simple rhume à la diarrhée et la gastroentérite, ou plus grave, le choléra, en passant par la grippe et la bronchiolite, ou encore d'autres infections fongiques... Des maladies qui peuvent se transmettre par les mains, et qui pourraient pourtant être évitées par des gestes simples mais pas forcément adoptés par tous. Et cela a un coût. En effet, l'hygiène des mains a des conséquences économiques certaines qui se traduisent par les coûts de chacune des maladies causées par une mauvaise hygiène des mains, y compris dans les établissements de santé.

En réalité, ce n'est pas la présence des microbes sur les mains qui rend malade, mais le fait de porter les mains à la bouche, dans ou près du nez, des yeux ou d'autres portes d'entrée pour les micro-organismes pathogènes. L'hygiène des mains permet ainsi d'éviter de nombreuses maladies touchant des millions de personnes par an. Autant de vies sauvées par le respect de gestes simples, et de lourdes charges économiques évitées, aussi bien en termes de dépenses de santé que d'heures de productivité perdues pour cause de maladie. Hier, journée mondiale de l'hygiène des mains, marquée à travers le monde par des campagnes de sensibilisation, l'heure était aux mobilisations en faveur du lavage des mains.

%

Ainsi, le lavage des mains est la meilleure manière de se protéger des maladies transmises par les mains sales. Un geste souvent négligé, mais qui reste le plus simple et le moins cher. Se laver les mains plusieurs fois par jour avec du savon, notamment après avoir été aux toilettes, avant de manger, avant de cuisiner ou de manipuler des aliments, en sortant des transports en commun ou touchant des objets à usage partagé telles les poignées de portes, les interrupteurs ou encore les postes téléphoniques fixes.