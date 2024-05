Madagascar: Décès de Goly Betana

Le monde du football malgache en deuil. C'est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de Mohamed Ibrahim, affectueusement connu sous le nom de Goly Betana. L'ancien membre de l'équipe a rendu son âme, hier, à Nosy-Be, à l'âge de 61 ans. Son impact sur le football malgache et son dévouement envers le sport resteront dans les mémoires. Il a laissé une empreinte indélébile dès ses débuts avec le club Pêcherie De Nosy-Be, et a continué à briller avec l'AC Sotema. Sa capacité à gérer et protéger le ballon en tant que gardien de but était admirable. Sa carrière de footballeur s'est achevée par la direction du club Le Dauphin à Mahajanga. Nos pensées vont à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui ont été affectés par cette perte. Que son souvenir continue d'inspirer et de motiver les passionnés du football.