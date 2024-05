Togo: Elles ont trouvé grâce aux yeux de Dieu

Convention nationale des femmes 2024, a tenu toutes ses promesses. Durant trois jours au Palais des Congrès de Lomé, elles ont été nombreuses (plusieurs centaines), ces femmes des Eglises Togo Live World Mission ou non, à faire le déplacement de ce lieu pour trouver grâce aux yeux de Dieu.

Outre la journée d'ouverture de Vendredi et la journée de grand séminaire le Samedi, les fidèles chrétiennes du corps du Christ au Togo et de l'Eglise Togo Live World Mission, qui ont répondu aux divers programmes de cette Convention nationale des femmes 2024, ont eu droit à un culte de grâce ce Dimanche. Une chose est évidente au cours de ce programme, la grâce était au rendez-vous.

Ainsi, pour le Pasteur Romaric, responsable département chargé de la famille et chargé du développement socio-économique, « Samedi, nous avons eu un grand séminaire avec une assistance de plus de 6248 personnes où le Seigneur a fait encore grâce à 579 personnes. Nous disons merci à Dieu parce que notre objectif premier était d'attirer les femmes au Palais des Congrès de Lomé et pouvoir leur délivrer le message du salut. C'était le plus important. Aujourd'hui, c'est un culte d'action de grâce, juste pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans le passé, pour ce qu'il a fait hier, pour sa fidélité. Nous allons terminer ce soir avec un concert. Ce sera la fin de la première phase. La deuxième phase commence le mardi. Il s'agira des enseignements le soir (18h à 21h) sur le leadership féminin, dans tous les districts (divisions ecclésiastiques du pays) ».

Si ces fidèles chrétiennes ont été conviées à l'aune des rudiments qui leur ont été apportés lors du grand séminaire de Samedi, à choisir comme « Marie, la bonne part », qui celle de la nourriture de l'âme par l'évangile de Dieu, plutôt que celle de Marthe, qui est la nourriture charnelle.

L'autre spécificité sur laquelle le programme a insisté, c'est « La Femme de distinction ». « Il faut que d'abord que la Distinction soit reconnue de Dieu avant d'être reconnue des hommes. Donc elle vient d'abord de Dieu. Pour avoir la Distinction de Dieu, il que Dieu puisse dire que tu es son enfant. Comment après, ta distinction peut être refléter sur les hommes », a développé le Pasteur Romaric au moment de faire le point sur les trois jours de convention nationale dédiée aux femmes.

Dans la même veine que l'homme de Dieu, la présidente des femmes de Togo Live World Mission, Marie Adjo Alognon, a trouvé dans cette rencontre qui se révèle, d'après elle, une réussite vu que Dieu a fait plus que leurs attentes, une manière d' « honorer les femmes, les élever, aussi que les âmes puissent être sauvées ». Se fondant sur l'extrait biblique de « la bonne part », qui relate l'histoire de la réception de Jésus par ces deux fidèles chrétiennes, la patronne des femmes de cette église au Togo, a émis des regrets sur les fait que les vivants s'intéressent trop aux biens de la terre, oubliant ainsi ce qui est utile, l'évangile et le respect des prescriptions de Dieu pour être sauvé.

Des différentes activités du programme déroulé ces jours, elle y a vu une « occasion d'amener les femmes à se demander, « après la mort, où ira notre âme ». Elle a enfin formulé le voeu de voir les femmes chrétiennes du Togo et précisément celles de son église à « choisir donc la bonne part comme Marie », aussi bien dans la gestion de leurs activités quotidiennes, professionnelles que sociales et au sein de leur foyer. « Etre une femme qui s'occupe de sa maison, être meilleures dans nos activités car bien que l'homme soit le maitre de la maison, la femme est celle qui s'occupe de la maison », a-t-elle souhaité avant d'inviter toutes à poursuivre le chemin « en restant dans la parole de Dieu ».

Représentée sur toute l'étendue du territoire, avec 129 églises sur le Togo dont 31 à Lomé, Togo Live Word Mission se réclame plus de 9000 fidèles dont des milliers de femmes. Et les 579 personnes qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu lors de ce programme, d'après Pasteur Romaric, doivent être considérées comme « des nouveaux adhérents pour le ciel ».

Sur les différents programmes à l'endroit des femmes de l'Eglise, a-t-il dit, tout est question « d'amener à une culture de l'excellence, comme ça, on n'aura pas de mendiants, mais des gens qui travaillent et qui sont capables de financer l'évangile », à l'image des fidèles qui ont mis les moyens pour ce programme réalisé sans quête ni cotisation aucune, durant les trois jours d'activités. Comme quoi, Togo Live World Mission prône aussi bien l'épanouissement spirituel de ses membres mais aussi celui charnel et dans leur foyer, le tout grâce au travail bien fait et à l'excellence dans les divers domaines d'activités.