Afrique: Goma - L'Union africaine condamne le bombardement de sites de déplacés

L'Union africaine (UA) a condamné, dimanche 5 mai, le bombardement meurtrier contre des camps des personnes déplacées situés dans la périphérie de la ville de Goma (Nord-Kivu).

Dans un communiqué parvenu ce lundi à Radio Okapi, le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes, au Gouvernement et au peuple congolais.

Il a cependant déploré l'escalade continue de la violence sous toutes ses formes dans l'Est de la RDC.

Moussa Faki Mahamat a ainsi rappelé que de telles violences vont à l'encontre de l'esprit et la lettre des accords de Luanda du 21 mars dernier, appelant au cessez-le- feu complet et immédiat au Nord-Kivu.

Ce haut cadre de l'UA a en outre réaffirmé son soutien au processus de Luanda et de Nairobi dans la quête des voies et moyens pour aboutir à une paix durable dans l'Est de la RDC ainsi que dans toute la région des Grands lacs.

Le bombardement de ces sites de personnes déplacées le vendredi 3 mai, a fait plus de dix morts et plus de 30 blessés graves dont des femmes et des enfants, selon des sources gouvernementales.