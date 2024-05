Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi regagne le pays après une semaine de tournée européenne

Le chef de l'Etat Félix Tshisekedi a regagné le pays, dimanche 5 mai, après une semaine de tournée européenne qui l'a amené en Allemagne, en France et en Belgique.

Pendant son séjour sur le Vieux continent, il a échangé tour à tour avec des décideurs et la diaspora congolaise.

Interrogé mercredi dernier par la chaine de télévision française LCI, Félix Tshisekedi a plaidé pour un partenariat gagnant-gagnant entre l'Europe et l'Afrique :

« Pour moi, le plus important c'est de réajuster les points de vue, la manière d'aborder la coopération et le partenariat et ne plus nous considérer comme de sous-hommes mais nous regarder comme de vrais partenaires avec qui on peut faire des affaires positives, constructives et non pas toujours comme des dominé en dominant ».

A cette occasion, il a salué les relations entre la RDC et la Chine, mais aussi entre la RDC et la Russie.

Il a estimé que ces deux pays se comportent mieux que les Occidentaux et n'attendent pas faire de leçons de morale aux Africains.

« La Chine et la Russie progressent en Afrique parce qu'elles ne viennent pas avec arrogance, ou cette façon de donner des leçons qui est frustrante. Les Chinois et les Russes se comportent mieux que les Occidentaux », a fait savoir Félix Tshisekedi.

Il a par ailleurs exprimé son regret de constater que l'Europe, proche de l'Afrique sur le plan géographique et historique, soit tant éloignée du Continent noir sur le plan culturel.