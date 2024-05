Madagascar: Football / Coupe de Madagascar - Six clubs de la Pro League au Final 8

Six matchs comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe de Madagascar se sont déroulés ce week-end. Quatre rencontres ont eu lieu dans la capitale, dont deux samedis et deux dimanches.

Disciples FC a composté son billet pour les quarts de finale en battant Cosfa 1 à 0 hier au By Pass. Le club du Vakinankaratra a dominé la rencontre et a concrétisé l'unique but de la victoire dans le dernier quart d'heure. Tsila a parfaitement servi Tendry à l'entrée de la surface. Ce dernier s'est échappé entre les deux défenseurs des militaires et n'a plus qu'à tromper le gardien Fetra (78e). Ajesaia est revenu de loin et a renoué avec la victoire.

L'équipe de Taninkatsaka a souffert pour écarter l'AS Fanalamanga samedi au By Pass. Les deux formations se sont séparées sur un score d'un but partout à la fin du temps réglementaire. L'Ajesaia a ouvert le score en première période, but inscrit par Antonio (32e).

Forfait

Le club d'Alaotra-Mangoro n'a réussi à égaliser qu'à deux minutes de la fin du temps réglementaire, grâce à Rica, servi par Rado sur le côté droit (88e). L'équipe du Bongolava a battu celle d'Alaotra-Mangoro aux tirs au but par 4 à 3, grâce à l'arrêt du gardien Gozy sur le dernier tir.

Le CFFA a remporté la victoire par forfait samedi au By Pass. Son adversaire, Dato FC Farafangana, n'était pas présent sur le terrain à l'heure du match. Au stade d'Alarobia, Uscafoot a éliminé Mama FCA sur un score de 2 à 0. Dans les régions, en déplacement, Inate FC Rouge a disposé de FCA Ilakaka à Fianarantsoa hier. L'équipe de Vakinankaratra menait déjà 2 à 0 à la pause, grâce aux buts de Tojo et Timin. FCA Ilakaka a réduit l'écart après la pause mais n'a pas réussi à égaliser.

%

À Toliara, 3FB s'est incliné 1 à 4 à domicile face à Zanakala FC, alors que l'équipe hôte menait déjà 1 à 0 à la mi-temps. Il reste encore deux matchs comptant pour les huitièmes. L'adversaire de Fosa Juniors FC a été déterminé hier. Asa Diana a battu le FC Landrique 4 à 0. Ce match comptait pour les seizièmes.

Le duel entre ASA Diana et Fosa Juniors FC, deux leaders de la conférence Nord de la Pure Play Football League, aura lieu le dimanche 12 mai à Mahajanga. Et le tenant du titre, Elgeco Plus, jouera sur son terrain contre Ased Diana, un club de D1, dimanche. Les quarts de finale sont prévus pour le 26 mai. Le calendrier sera établi par un tirage au sort à partir de cette étape.