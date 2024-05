Madagascar: UNIVERSITÉ D'ANTANANARIVO - Les étudiants suspendent leur manifestation

Le calme devrait revenir dans les campus universitaires ce jour.

Les étudiants annoncent la suspension de leur manifestation. «Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique nous a reçus suite à nos manifestations. Il a proposé des solutions à nos revendications», déclare l'association des étudiants de la polytechnique d'Antananarivo ce week-end.

Suite à cette rencontre qui s'est tenue samedi, le calendrier de paiement des allocations d'études a été rectifié. Ainsi, le paiement débutera ce jour à Vontovorona et se terminera le 20 juin, au lieu du mois de juillet comme il était prévu dans le premier calendrier. «Nous allons percevoir l'équipement et trois mois de bourses d'études lors de ce premier paiement. Mais le ministère a promis de publier le prochain calendrier de paiement une fois les allocations d'études des étudiants du niveau L1 versées», indique-t-elle. Le ministère leur aurait également promis de procéder aux travaux de réparation des infrastructures et de résoudre les problèmes de connexion au niveau du campus universitaire.

Les étudiants de la faculté des Lettres et des sciences humaines, de la faculté des Sciences, et de l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo ont organisé des manifestations à Vontovorona et à Ankatso la semaine dernière. Leurs revendications portaient sur le paiement de cinq mois de bourses d'études ainsi que sur la résolution des problèmes liés à l'eau, aux infrastructures et à la connexion à l'université d'Antananarivo. Ils ont souligné hier que si ces promesses ne sont pas tenues, ils reviendront sur leur décision.