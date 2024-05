Madagascar: Jeux de l'ACNOA - Madagascar représentée dans quatre disciplines

Nouvelle formule. Madagascar sera bel et bien représentée aux premiers jeux de l'Acnoa (Association Africaine des Comités Olympiques) de la Zone 7, dédiés aux athlètes de moins de 18 ans. L'événement se déroulera du 6 au 11 mai aux Seychelles.

La délégation malgache, composée de vingt-quatre athlètes en plus des dirigeants, s'est envolée pour Mahé hier après-midi. La Grande île est engagée dans quatre disciplines sportives. La délégation du basket 3 contre 3 est composée de neuf membres, dont quatre joueurs et quatre joueuses, dirigée par l'entraîneur Francky Arnaud Rajonson. Même effectif pour la natation, avec quatre nageurs et quatre nageuses, accompagnés par le président de la fédération, Mick Roland Raveloson. La fédération de tennis de table aligne quant à elle, un joueur et trois joueuses. L'équipe est encadrée par le directeur technique national, Tahiry Rakotoarisoa. Et une toute première sortie pour le beach-volley qui aura quatre représentants, deux garçons et deux filles. La délégation est dirigée par la présidente de la fédération de volleyball, Léa Raharimalala.

Les Jeux de l'Acnoa zone 7 regroupent cinq pays de la région, à savoir l'île Maurice, les Comores, Djibouti, Madagascar et les Seychelles, hôtes de l'événement.