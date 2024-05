Madagascar: Concert / Duo inédit Poopy - Rija Ramanantoanina

Dans le cadre des 40 ans de carrière de la «voix du coeur», Poopy a offert un spectacle exceptionnel hier au Ccesca Antanimena, en invitant Rija Ramanantoanina à partager la scène avec elle pour des duos inédits après des années sans avoir été ensemble sur scène, organisé par Live Prod. À 15 heures précises, le public avait rendez-vous avec les deux artistes, sur une scène embellie par un écran géant affichant des photos nostalgiques de Poopy, Rija et Bodo, éclairées sobrement.

Le duo inédit de Rija Ramanantoanina et Poopy a lancé le spectacle sans faire attendre le public, avec «Tsy omaly» de Rija Ramanantoanina. Poopy a remplacé les voix féminines qui ont initialement participé à des duos avec Rija Ramanantoanina, comme celle de Mbolatiana dans «Fitiavana mamiratra», de Nanie dans «Serana», et de Lalie dans «Raha tsy ho ahy». Ils ont également interprété des titres de Poopy tels que «Diso lalana», qui a dû être répété une deuxième fois après une erreur sur les paroles de Rija Ramanantoanina lors de la première interprétation. La deuxième fois fut un succès.

Par la suite, Poopy a laissé la scène à Rija Ramanantoanina pour qu'il puisse satisfaire le public, qui remplissait les trois quarts du Ccesca Antanimena, avec ses propres tubes tels que «Fiainana kely», «Mama», «Fa iza», «Jamba» et «Hafatra». La deuxième partie du spectacle a été marquée par l'aventure solo de Poopy sur scène, interprétant seule ses titres, tels que «Satria tiako ianao» et «Mifameno», entre autres. Puis Bodo a rejoint Poopy sur scène pour un extrait de «Mifampitantana», ainsi que des duos sur des titres tels que «Tena namana», «Afenina» et «Tia foana». Rija Ramanantoanina a en

suite rejoint les deux divas pour un trio sur «Ny marina tsy mba maty». Le spectacle s'est clôturé par un duo entre Poopy et Rija Ramanantoanina, interprétant «Hay ve ka nisy» et «Ho iray». «Le 25 août, je célébrerai mes 35 ans de scène dans ce lieu où j'ai également monté pour la première fois sur scène en 1988», a déclaré Rija Ramanantoanina. L'aventure des 40 ans de scène de Poopy se poursuivra à Antsirabe et à Fianarantsoa